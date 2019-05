Nowa aplikacja dla kierowców

Kliknij się do urzędu

​Jeśli nie pamiętasz o terminach ważności posiadanego ubezpieczenia lub zbliżającego się przeglądu rejestracyjnego pojazdu, nie martw się. Przypomni Ci o tym... twój telefon. Pod warunkiem, że zainstalujesz w nim najnowszą aplikację Ministerstwa Cyfryzacji.

Gdy ubezpieczenie OC lub dowód rejestracyjny zostaną w domu, nie musisz po nie wracać. W razie kontroli za ich brak nie dostaniesz mandatu. Jeśli jednak obawiasz się stłuczki i tego, że w podobnej sytuacji nie będziesz miał pod ręką niezbędnych informacji, uspokajamy: Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło nową usługę mPojazd, która ten problem rozwiązuje.

Co to takiego? W erze smartfonów coraz więcej dokumentów i informacji o nas samych chcemy mieć pod ręką, w cyfrowej wersji, zapisane w bezpieczny i niedostępny dla osób trzecich sposób, np. w aplikacji. Odpowiedzią na te potrzeby jest właśnie aplikacja Ministerstwa Cyfryzacji mObywatel, która z początkiem maja tego roku wzbogaciła się o nową usługę - mPojazd. Od teraz w telefonie możemy mieć szczegółowe dane o ubezpieczeniu OC pojazdu (nazwę ubezpieczyciela, serię i numer polisy, okres ubezpieczenia i jego wariant) i z dowodu rejestracyjnego (markę i model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, termin badania technicznego). W razie zdarzenia drogowego wystarczy, że zalogujemy się do aplikacji i odczytamy niezbędne dane.

Mało tego, jeśli nie pamiętasz o terminach ważności posiadanego ubezpieczenia lub zbliżającego się przeglądu rejestracyjnego pojazdu - aplikacja na 30 dni przed terminem wygaśnięcia OC lub przed końcem ważności badania wyświetli komunikat z przypomnieniem. Już nie zapomnisz, by wcześniej umówić wizytę w placówce ubezpieczyciela lub w stacji kontroli pojazdów.

Kto może skorzystać z usługi mPojazd? - Każdy właściciel lub współwłaściciel pojazdu, zarejestrowanego w Polsce, czyli takiego, którego dane są w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Aby zalogować się do aplikacji i ściągnąć dane o naszych autach, potrzebujemy profilu zaufanego - dodaje szef Ministerstwa Cyfryzacji.

Niezbędny jest także smartfon z systemem Android (6.0 lub nowszym). MC zapowiedziało, że niedługo usługa pojawi się na telefony z systemem iOS. Ważna informacja: sama aplikacja mObywatel jest dostępna także w telefonach z system iOS. Ich właściciele mogą korzystać z usługi mTożsamość. Przydaje się! Dzięki niej, idąc na pocztę po list polecony, nie musimy mieć ze sobą dowodu osobistego.

Wracając do kierowców - mPojazd to niejedyne udogodnienie, które Ministerstwo Cyfryzacji w ostatnim czasie dla nich przygotowało. Przy wykorzystaniu profilu zaufanego szybko przed jazdą sprawdzą liczbę punktów karnych.

Jak sprawdzić liczbę punktów karnych?

A jeśli planujesz kupno samochodu, możesz przejrzeć jego historię na stronie historiapojazdu.gov.pl. Wystarczy, że znasz dane samochodu lub motocykla - numer rejestracyjny, numer VIN i datę pierwszej rejestracji.

Mało tego, jeśli wolisz sprowadzić wymarzony samochód z zagranicy, również masz możliwość, by potwierdzić jego historię, m.in. czy nie był wykorzystywany jako taksówka, złomowany lub kradziony. W tym celu potrzebny będzie jednak profil zaufany.

Sprawdź, jak założyć profil zaufany?

Sprawdź, jakie usługi są dostępne dzięki profilowi zaufanemu?

W systemie znajdziesz informacje o autach z m.in. Kanady, Stanów Zjednoczonych i krajów UE, w tym Belgii, Holandii, Szwecji, Norwegii i Włoch.

mObywatel to aplikacja Ministerstwa Cyfryzacji, która obecnie oferuje trzy usługi: mTożsamość, mPojazd, mLegitymacja dla uczniów. Wkrótce trafi tam także mLegitymacja studencka. Aby aktywować aplikację na telefonie komórkowym niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego.

Profil zaufany to bezpieczny sposób na potwierdzenie tożsamości w internecie. Już prawie 3,7 mln Polaków założyło swój profil zaufany.

