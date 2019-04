​Profil zaufany: Setki usług bez wychodzenia z domu

Kliknij się do urzędu

Coraz więcej spraw urzędowych jesteśmy w stanie zrealizować online. Dzięki e-usługom oszczędzamy czas, który możemy spożytkować na znacznie przyjemniejsze czynności niż stanie w kolejkach. Aby jednak było to możliwe, niezbędne jest założenie profilu zaufanego. To prosty i bezpieczny sposób na potwierdzenie naszej tożsamości w internecie.

Za pomocą profilu zaufanego rozliczysz PIT za miniony rok (już niemal 950 tys. Polaków sprawdziło swój e-PIT właśnie tą drogą), złożysz wniosek o nowy dowód, zawiesisz go, czy unieważnisz zniszczony albo zgubiony dokument tożsamości. To nie wszystko. Zarejestrujesz nowo narodzone dziecko (tak zrobiło już niemal 40 tys. rodziców), a także sprawdzisz punkty karne (w pierwszym kwartale tego roku już prawie 150 tys. osób skorzystało z tej możliwości). To tylko wybrane usługi. Liczba cyfrowych udogodnień stale rośnie. Niedawno Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło tzw. podpisywarkę, dzięki której podpiszemy podpisem zaufanym dowolny dokument, m.in. sprawozdania finansowe. Oczywiście, jeśli mamy profil zaufany.

A ten nie tylko założymy w kilku krokach, ale nic za to nie zapłacimy (Jak założyć profil zaufany?).

Polacy doceniają nowe możliwości zdalnego załatwienia spraw urzędowych. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji - w 2018 r. odwiedzili portal obywatel.gov.pl (to na nim znajdziemy różne usługi, z których możemy korzystać online) - 9,35 mln razy. Był to - jak do tej pory - rekordowy rok, ale 2019 r. zapowiada się jeszcze lepiej. Tylko w trzy pierwsze miesiące tego roku ponad 3,2 mln osób weszło na wspomnianą stronę. To więcej niż przez cały 2015 r.

Profil zaufany ma już 3,3 mln Polaków. A biorąc pod uwagę, że usług online - w tym chociażby w obszarze zdrowia, ubezpieczeń społecznych, rozliczeń podatków - przybywa - wynik ten najprawdopodobniej szybko zostanie pobity. Tylko w lutym i marcu przybyło ponad 630 tys. nowych właścicieli profilu zaufanego.

Niewiele jesteś w stanie dzisiaj załatwić w internecie, jeśli nie potwierdzisz swojej tożsamości w bezsprzeczny i niepodważalny sposób. Możesz oczywiście założyć konto na portalach społecznościowych, forach lub blogach bez podawania danych wrażliwych (takich jak np. PESEL), ale jeśli chodzi o sprawy urzędowe: czy to wysłanie wniosku, rozliczenie podatków, wysłanie skargi lub pisma - niezbędne jest udowodnienie, że to naprawdę "ty" wykonałeś daną akcję, a nie osoba, która może się pod ciebie podszywać. Właśnie po to dobrze jest mieć profil zaufany.



Profil zaufany to również narzędzie, które ułatwia życie przedsiębiorcom. Dzięki niemu nie tylko założysz własną działalność gospodarczą, ale prowadząc ją - zmienisz dane firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), czy zawiesisz swoją działalność. To nie wszystko. Profil Zaufany to obecnie najszybszy sposób na kontakt z urzędem, bez konieczności wychodzenia z domu. Dzięki niemu wyślesz i podpiszesz zawiadomienia, wnioski, pozyskasz niezbędne licencje, podpiszesz JPK_VAT, a wykorzystując nową - udostępnioną przez Ministerstwo Cyfryzacji - "podpisywarkę" również inne dokumenty.

