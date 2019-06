Przedwakacyjna gorączka? Postaw na online

Lista spraw do zrobienia przed wakacjami jest przeważnie długa. Na szczęście jest jeszcze trochę czasu, by ze wszystkim zdążyć. Na pomoc przybywają internet i profil zaufany.

Zdjęcie Przedwakacyjna gorączka? Załatw sprawy online /Łukasz Szczepański /Reporter

Pakowanie, planowanie podróży, noclegów, kontrola auta, wybór ubezpieczenia turystycznego. Gdy wszystko wydawałoby się jest dopięte na ostatni guzik, w ostatnich chwili pojawiają się problemy. A to zapomnieliśmy o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), a to dowód osobisty za chwilę traci ważność, co wcześniej przeoczyliśmy...

Spokojnie, nie musisz nigdzie iść, by to załatwić. Wniosek o dowód osobisty i EKUZ możesz wysłać choćby dzisiaj w nocy, pod warunkiem, że masz profil zaufany.

Bo to właśnie on - profil zaufany, czyli narzędzie do potwierdzania naszej tożsamości w internecie, pozwala na szybkie załatwienie spraw online. Ministerstwo Cyfryzacji stale pracuje nad tym, aby ich przybywało. Po to, żebyśmy - kiedy mamy coś do załatwienia - nie musieli iść do urzędów.

Oto tylko kilka spraw, które warto załatwić przed wakacjami i można to zrobić przez internet.

Zdrowie. Jeśli ruszasz do krajów UE - spakuj do walizki EKUZ. Przyda się, gdy poza przygodą i mnóstwem wrażeń, podczas letniej beztroski przytrafią nam się te mniej przyjemne sytuacje, wymagające wizyty u lekarza. Dzięki EKUZ nie narazimy się na dodatkowe koszty.

Aby ją zdobyć, nie musisz - jak to było przez wiele lat - iść do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Zamiast tego - wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i znajdź usługę Uzyskaj Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Wystarczy, że zalogujesz się na swój profil zaufany i uzupełnisz krótki wniosek. Pola, które wymagają uwagi zaznaczone są na czerwono. Następnie klikamy "dalej". Wystarczy, że podpiszemy wniosek profilem zaufanym i za chwilę zostanie on wysłany do właściwego oddziału NFZ. Na kartę trzeba czekać od 3 do 5 dni. W wakacje, jeśli zainteresowanie jest duże, może to potrwać trochę dłużej. Gotową kartę znajdziesz w skrzynce pocztowej.

Podróż i dokumenty. Jeśli Twój dokument podróży - dowód osobisty - za moment straci ważności, nie ryzykuj. Złóż wniosek o nowy. Oczywiście - dzięki profilowi zaufanemu - możesz to zrobić online. W ten sam sposób możesz złożyć wniosek o dowód osobisty dla dziecka. Przeczytaj, jak złożyć wniosek o e-dowód?

Po złożeniu wniosku na stronie www.obywatel.gov.pl sprawdzisz też jego status. Dzięki temu będziesz dokładnie wiedzieć, kiedy udać się do urzędu po nowy dokument.

Jeśli podróżujesz autem - przed wyruszeniem w trasę, sprawdź liczbę punktów karnych. Oczywiście, dzięki profilowi zaufanemu. Jeśli jedziesz w Polskę - nie musisz się martwić, jeśli zapomnisz dowodu rejestracyjnego pojazdu lub ubezpieczenia OC. Pod warunkiem, że w telefonie masz aplikację mObywatel, a niej mPojazd.

- To odzwierciedlenie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym, polisie OC i karcie pojazdu. Z tego rozwiązania mogą korzystać osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami pojazdów. A więc wszyscy ci, którzy są zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) jako posiadacze samochodów, motorów, skuterów itd. - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Usługa pokazuje informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC pojazdu - w tym nazwę ubezpieczenia, serię i numer polisy, okres ubezpieczenia oraz jego wariant.

Mało tego, jeśli nie pamiętasz o terminach ważności posiadanego ubezpieczenia lub zbliżającego się przeglądu rejestracyjnego pojazdu - aplikacja na 30 dni przed terminem wygaśnięcia OC lub przed końcem ważności badania wyświetli komunikat z przypomnieniem.

W mPojeździe znajdziesz także dane pojazdu: markę i model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, termin badania technicznego. Od teraz będziesz mieć je zawsze pod ręką.

WAŻNE! Obecnie z usługi mPojazd mogą korzystać właściciele telefonów z systemem Android. Trwają prace nad dostosowaniem jej do telefonów z systemem iOS

Jeśli ruszasz za granicę, musisz mieć przy sobie wszystkie "papierowe" dokumenty.

W aplikacji mObywatel znajdziesz też odzwierciedlenie swoich danych z dowodu osobistego (mTożsamość). Wakacje to czas, kiedy może się przydać bardziej niż kiedykolwiek. Czyli kiedy? W hotelu w trakcie rejestracji, w wypożyczalni rowerów, kajaków, skuterów wodnych, ale i na poczcie. Słowem wszędzie tam, gdzie nie mamy obowiązku legitymować się dowodem osobistym.

Aplikacja mObywatel jest oficjalna, bezpieczna, darmowa i dostępna dla właścicieli telefonów z systemami Android i iOS. Pobierzecie ją ze sklepów Google Play i App Store.

A jeśli na razie w trasę rusza tylko twoje dziecko, sprawdź czy autokar, którym jedzie w ogóle powinien ruszać w trasę, tj. czy ma ważne badania techniczne i obowiązkowe ubezpieczenie OC. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.bezpiecznyautobus.gov.pl i wpiszesz numer rejestracyjny (warto zapytać o to wcześniej przewoźnika). Sprawdzisz tam też dane techniczne i stan licznika autobusu.

Profil zaufany to sposób na potwierdzenie tożsamości online, wykorzystywany do kontaktu obywatela z administracją i urzędami. Już ponad 3,7 mln Polaków założyło swój profil zaufany. Najpopularniejsze usługi, z których korzystają to: sprawdzenie punktów karnych, rejestracja narodzin dziecka, złożenie wniosku o e-dowód i o odpis aktu stanu cywilnego.

Załóż profil zaufany już dziś.

Zdjęcie / INTERIA.PL

