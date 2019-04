Ta e-usługa była strzałem w dziesiątkę! W samym tylko 2018 r. Polacy sprawdzali historię pojazdu ponad 100 mln razy. Może to zrobić każdy – i to bez zbędnych formalności. Wystarczy znać numer rejestracyjny, VIN i datę pierwszej rejestracji. A mając aktywny profil zaufany, można jeszcze więcej.

Planujesz kupić używany samochód lub motocykl? Najpierw sprawdź, czy nie był kradziony, czy dane, które podaje sprzedawca są prawdziwe i czy ma aktualne badania techniczne. Dzisiaj to proste, bo mamy dostęp online do rejestru Centralnej Ewidencji Pojazdu (CEP) stanu kupowanego pojazdu.

Zanim zdecydujesz się na zakup - sprawdź jego historię. To usługa, którą Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło w 2018 r., by pomóc kierowcom. To nic nie kosztuje, a może oszczędzić w przyszłości wielu problemów. Bo o ile z drobnymi naprawami czy zarysowaniami lakieru, których nie zauważyliśmy, jesteśmy w stanie szybko sobie poradzić, to w sytuacji, gdy auto było np. kradzione - już nie. Lepiej zawczasu się zabezpieczyć i sprawdzić historię pojazdu, który nas interesuje.

Wchodząc na stronę www.historiapojazdu.gov.pl i wpisując wymagane dane, od razu dostajemy dostęp do kluczowych informacji: rok produkcji, polisa OC, badanie techniczne, ostatni zarejestrowany stan licznika, status pojazdu. Jeśli pojazd został oznaczony jako kradziony, taka informacja będzie wyraźnie widoczna. To, co może mieć szczególną wartość dla kupującego, to cała historia danego pojazdu, oznaczona jako "oś czasu", na której zaznaczono wszystkich właścicieli/współwłaścicieli od momentu zarejestrowania w Polsce (również czy to osoba fizyczna, czy firma), badania techniczne i ich terminy.

Usługa ta cieszy się nieprzerwanie ogromną popularnością. W pierwszym kwartale 2019 r. Polacy sprawdzali historię pojazdów średnio 8,5 mln razy miesięcznie.

A co zrobić, jeśli samochód nie był rejestrowany w Polsce i nie widnieje w CEP? Spokojnie, też możesz sprawdzić jego historię, potwierdzić, czy nie był kradziony bądź nie służył jako taksówka, o ile masz profil zaufany, który posłuży do potwierdzenia twojej tożsamości w internecie (Jak założyć profil zaufany?).

Możliwość wglądu w historię pojazdu to nie jedyne udogodnienie, z którego mogą korzystać kierowcy online. Od końca 2017 r. bez wychodzenia z domu sprawdzą również swoje punkty karne. W tym celu niezbędny już będzie profil zaufany.

Jak szybko sprawdzić liczbę punktów karnych mając profil zaufany?

Wejdź na stronę obywatel.gov.pl. W polu "szukaj" wpisz "punkty karne" i wybierz "sprawdź swoje punkty karne". Z dwóch możliwości: "w komisariacie" i "przez internet" - nas interesuje ta druga. Naciskamy duży niebieski prostokąt: "Sprawdź swoje punkty karne". Zostaniemy przeniesieni na stronę profilu zaufanego (pz.gov.pl). Logujemy się do profilu zaufanego (wpisując login lub hasło bądź przez bankowość elektroniczną). Od razu zobaczymy wniosek o dostęp do usługi na stronie obywatel.gov.pl, który podpisujemy profilem zaufanym (na wskazany numer telefonu otrzymamy kod SMS). To tyle. Możemy sprawdzić nie tylko liczbę punktów karnych, ale również za co je otrzymaliśmy i kiedy.



Pamiętajmy również, że od października 2018 r. nie musimy wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego. To kolejne udogodnienie, które Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało dla kierowców.

Profil zaufany to sposób na potwierdzenie naszej tożsamości w internecie. Jest to niezbędne, by składać wnioski i je podpisywać. Poza usługami skierowanymi do kierowców - dzięki niemu m.in. zarejestrujesz nowo narodzone dziecko, złożysz wniosek o dowód osobisty, uzyskasz odpis aktu stanu cywilnego, zalogujesz się na Internetowe Konto Pacjenta lub wyrobisz kartę EKUZ. A wszystkie możliwe usługi online znajdziesz na stronie www.obywatel.gov.pl

Popularność profilu zaufanego nieprzerwanie rośnie. Tylko w lutym i marcu tego roku założyło go ponad 630 tys. osób. W sumie korzysta już z niego niemal 3,3 mln Polaków.

