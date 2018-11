Amber Gold: Przesłuchanie Donalda Tuska. Na żywo

Przesłuchanie szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska przed komisją śledczą ds. Amber Gold rozpoczęło się po godz. 10. Były premier ma być ostatnim świadkiem, którego przesłucha sejmowa komisja.

Zdjęcie Donald Tusk /ANDRZEJ BANAS/POLSKA PRESS /East News







Reklama

- Zadaniem premiera, ktokolwiek nim jest, nie jest zadaniowanie ABW w taki sposób, jak to państwo kilka razy w czasie przesłuchań staraliście się przedstawić. Premier nie powinien ingerować w działalność operacyjną ABW. Zadaniowanie dotyczy ogólnych, zasadniczych kierunków działania służb - mówi Tusk.



- Arogancja i agresja nie zastąpią wnikliwości kultury przeprowadzania przesłuchania - mówi Tusk po tym, jak dochodzi do chwilowego spięcia na sali.



- Dlaczego świadek jako jedyny z sześciu adresatów niejawnej notatki ówczesnego szefa ABW, nie zapoznał się pan osobiście z treścią notatki? - pyta Tuska poseł Jarosław Krajewski (PiS).



- Zaznajomiłem się z treścią notatki, nie będę teraz sekunda po sekundzie odtwarzał tego, bo to niemożliwe. - Otrzymałem pełną informację o tym, co zawiera notatka i potwierdzenie, że odpowiednie służby sprawą się zajmują - odpowiada Tusk.



- Nie mam zaufania do państwa interpretacji tych zdarzeń. Cichocki jest ostatnią osobą, której zarzuciłbym kłamstwo - podkreśla Tusk.



- Dalej pan nie rozumie, że jako premier podawał pan zrozpaczonym ludziom nieprawdę? - pyta Wassermann.



- Pani przewodnicząca mija się z prawdą. To bardzo delikatna recenzja tego, co teraz robicie. Sformułowanie, że w sprawie Amber Gold służby niczego nie robiły, jest nieprawdziwe. I państwo o tym wiecie, ponieważ wasza praca, jako komisji, udokumentowała to w sposób jednoznaczny - mówi Tusk.



Tusk odpowiada, że skoro urzędnikowi państwowemu zarzuca się kłamstwo, to liczy, że zostaną podjęte odpowiednie kroki prawne.



- Jak się pan czuje z tym, że pana minister (Cichocki - przyp red.) okłamał Polaków, mówiąc, że działania wobec Amber Gold były prowadzone od 2012, podczas gdy ustalono, że służby zajmowały się sprawą już od roku? - pyta Małgorzata Wassermann.



- Pierwszą informację, która do nie dotarła za pośrednictwem ministra Rostowskiego i Arabskiego, było to na przełomie maja i czerwca 2012 roku. Pan Arabski poinformował mnie, że wpłynęła notatka dotycząca piramidy finansowej i że odpowiednie służby sprawą się zajmują - odpowiada Tusk.

- Kiedy, jaka służba i jaką wiedzę przekazała panu na temat piramidy finansowej i linii lotniczej? - odpytuje Małgorzata Wassermann.



Teraz pytania zadaje Jarosław Krajewski: - Dlaczego 30 sierpnia 2012 roku Jacek Cichocki - minister w pana rządzie - wprowadził w błąd Polaków, że ABW prowadziła czynności wobec Amber Gold i OLT Express dopiero od marca 2012 roku.

- Nie mam dostępu do tajnych dokumentów. I nie komentowałbym publicznie działań służb. Nie mam wiedzy o operacjach ABW, o których pan poseł mówi - odpowiada Tusk.



- Nie uczestniczę, jak sądzę, w quizie - odpowiada Tusk, gdy Wassermann pyta o ówczesny nadzór nad Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.



Pytania zadaje Małgorzata Wassermann. Pyta, kto w latach 2009-2012 sprawował nadzór nad służbami specjalnymi oraz kto nadzorował Komisję Nadzoru Finansowego.

Donald Tusk odsyła Małgorzatę Wassermann do przepisów.



Donald Tusk złożył przyrzeczenie. i zrezygnował ze swobodnej wypowiedzi. Jak dodał, skoro szefowa komisji Małgorzata Wassermann wygłosiła swoiste oświadczenie, to on rezygnuje z tego uprawnienia.

- Oczywiście może pan skorzystać z tego prawa w taki sposób, że zaatakuje pan rząd, zaatakuje pan PiS. Mieliśmy już z tym do czynienia. Ja liczę na to, że pan premier przyszedł tutaj wyjaśnić sprawę, że pan premier potrafi jeszcze wczuć się w sytuację ludzi skrzywdzonych, ubogich, ludzi, których ta afera pozbawiła środków do końca życia" - powiedziała szefowa komisji śledczej.

- Skoro pani poseł już wygłosiła swoiste oświadczenia, to ja rezygnuje z tego uprawnienia - powiedział Tusk.





Donald Tusk potwierdza, że chce uczestniczyć w przesłuchaniu bez pełnomocnika. Na sali nie ma mec. Romana Giertycha, ale - jak podkreśla Donald Tusk - pozostaje on do jego dyspozycji.

Zdjęcie Donald Tusk podczas przesłuchania przez sejmową komisję śledczą ds. Amber Gold / Paweł Supernak / PAP

Przewodniczący komisji odczytuje pouczenia.

Donald Tusk jest już na sali. Rozpoczyna się przesłuchanie.

"Intencje i cele tej komisji są jasne dla wszystkich" - powiedział przed przesłuchaniem Tusk.



Komisja w pełnym składzie oczekuje na premiera.



Tusk zaznaczył, że dzisiejszy termin przesłuchania został ustalony bez konsultacji z nim. "Ale nie grymaszę" - zapewnił.



Wiceprzewodniczący komisji i poseł Kukiz’15 Tomasz Rzymkowski poinformował, że w trakcie posiedzenia można spodziewać się poruszenia trzech wątków - osobistego, czyli współpracy jego syna z liniami lotniczymi OLT Express należącymi do Amber Gold, nadzoru nad służbami specjalnymi oraz kwestii wyjaśnienia całej afery po upadku spółki.

Przesłuchanie rozpocznie się już za 10 minut.

Zdjęcie Małgorzata Wassermann przed przesłuchaniem Donalda Tuska / Paweł Supernak / PAP

"To jest honorowy obowiązek takiego polityka, jeśli - jak krążą dyskusje - zamierza wracać do Polski i ubiegać się ponownie o urząd prezydenta" - mówił na antenie Radiowej Jedynki Witold Waszczykowski.



"Wypadałoby, żeby honorowo powiedział, dlaczego nie nadzorował tej sprawy, co tam robił jego syn, jakie były kombinacje między Amber Gold a OLT Express, jakie były zakusy na przejęcie LOTu" - dodał.



Przewodnicząca komisji Małgorzata Wassermann nie chciała ujawnić dziennikarzom, o co zapyta Donalda Tuska. "Wszystkie pytania za chwilę padną" - zapewniła.

Małgorzata Wassermann przed przesłuchaniem: Tusk był zapraszany tylko raz. 2 października dostał informację o zmianie terminu.



Celem powołanej w lipcu 2016 r. komisji śledczej jest zbadanie i ocenienie prawidłowości i legalności działań podejmowanych wobec Amber Gold przez rząd, w szczególności ministrów: finansów, gospodarki, infrastruktury, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i podległych im funkcjonariuszy publicznych.

Przypomnijmy: spółka Amber Gold powstała na początku 2009 r. i miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. W połowie 2011 r. spółka przejęła większościowe udziały w liniach lotniczych Jet Air, następnie w niemieckich OLT Germany, a pod koniec 2011 r. w liniach Yes Airways. Powstała wtedy marka OLT Express.

Linie OLT Express upadłość ogłosiły pod koniec lipca 2012 r. Z kolei Amber Gold ogłosiła likwidację 13 sierpnia 2012 r., a tysiącom klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Według ustaleń, w latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej firma oszukała niemal 19 tys. klientów, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł.





"Jeżeli byłemu premierowi Donaldowi Tuskowi udowodni się, że ostrzegł swojego syna przed Amber Gold, a nie ostrzegł obywateli, to powinien on stanąć przed Trybunałem Stan" - powiedział RMF FM Paweł Kukiz.

Tuskowi towarzyszą Roman Giertych i Paweł Graś.



Donald Tusk jest już na miejscu, zmierza do budynku Sejmu. Przesłuchanie ma się rozpocząć za 25 minut.



Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin, pytany, czego oczekuje od przesłuchania Donalda Tuska, odparł, że oczekuje zbliżenia się do prawdy.



"Był parasol ochronny nad tą przestępczą działalnością. Donald Tusk, i w ogóle politycy Platformy Obywatelskiej, byli zaangażowani tutaj w chronienie tej działalności, to dotychczasowe przesłuchania pokazały, więc chciałbym się dowiedzieć, co premier ma na ten temat do powiedzenia" - podkreślił minister.

Początkowo przesłuchanie Tuska miało się odbyć 2 października. Jednak przewodnicząca komisji Małgorzata Wassermann poinformowała, że zostało ono przesunięte na pierwszy dzień po II turze wyborów samorządowych, czyli na 5 listopada.

Były premier będzie ostatnim świadkiem, którego przesłucha komisja.

Dzisiaj o godz. 10 zbiera się sejmowa komisja śledcza ds. Amber Gold, która zaplanowała przesłuchanie byłego premiera, a obecnie szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska.