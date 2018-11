Brejza o przesłuchaniu Tuska: Czysto polityczne

To było przesłuchanie czysto polityczne, kłamstwa, manipulacje i insynuacje ze strony PiS pod adresem świadka - w ten sposób poniedziałkowe przesłuchanie b. premiera Donalda Tuska przed komisją śledczą ds. Amber Gold ocenił poseł PO Krzysztof Brejza.

Zdjęcie Donald Tusk i Krzysztof Brejza /Paweł Supernak /PAP

"W większości było to przesłuchanie czysto polityczne. Czyste kłamstwa, ponad 60 proc. kłamstw (...) Manipulacje, insynuacje ze strony posłów PiS. Kłamstwa na każdym kroku dotyczące przerzucania oczywiście odpowiedzialności na pana premiera Tuska" - powiedział Brejza po zakończeniu posiedzenia komisji.

Członkom komisji reprezentującym Prawo i Sprawiedliwość zarzucił też próby upokarzania świadka, które - jak ocenił - "nie przystają posłom komisji śledczej". "Szkoda, że w ten sposób, tak żałosny pani przewodnicząca (Małgorzata Wassermann - PAP) poprowadziła to przesłuchanie i tym samym, w tak żałosny i kompromitujący ideę komisji śledczej, kończy prace tej komisji" - dodał Brejza.

Polityk uznał, że zeznania Tuska nie wniosły nic do prac komisji ds. Amber Gold. "Strata czasu. Cała ta komisja to 2,5 roku marnowania środków podatników. To jest najdroższa w historii komisja śledcza, gdzie sami doradcy miesięcznie kosztują polskiego podatnika ponad 120 tys. zł" - przekonywał poseł PO.

Za najistotniejszy wątek przesłuchania byłego szefa rządu polityk Platformy uznał sprawę awansowania przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry prokuratorów prowadzących postępowanie w sprawie Amber Gold.

"Prokurator nadzorująca postępowanie Anna Górska, decyzją Zbigniewa Ziobry, po przejęciu władzy przez PiS została awansowana do prokuratury regionalnej" - powiedział Brejza. Wyraził pogląd, że komisja nie wyjaśniła dotąd wątku - jego zdaniem - zaniedbań prokuratorów znajdujących się obecnie "na szczytach prokuratury generalnej". "Tam są prokuratorzy związani z PiS" - dodał poseł PO.

Pytany kiedy poznamy raport z prac komisji śledczej, odparł, że "to pytanie do Jarosława Kaczyńskiego". "To Jarosław Kaczyński podejmuje decyzje w sprawie funkcjonowania tej komisji. To jego decyzją przecież po kompromitującym występie pani przewodniczącej na konwencji PiS, przesłuchanie pana Tuska przesunięto na dzień po wyborach. To są decyzje polityczne prezesa PiS" - dodał Brejza.