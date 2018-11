Kownacki po przesłuchaniu Tuska: Byłem przygotowany na groźniejszego przeciwnika

"Nie takiego premiera Donalda Tuska się spodziewałem na przesłuchaniu komisji śledczej ds. Amber Gold, byłem przygotowany na dużo groźniejszego przeciwnika" - powiedział we wtorek członek komisji śledczej ds. Amber Gold poseł Bartosz Kownacki (PiS).

W poniedziałek komisja śledcza ds. Amber Gold przesłuchiwała b. premiera, szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska.

"Nie był przygotowany, był zestresowany"

Kownacki pytany we wtorek w Radiu Zet, czy Tusk podczas tego przesłuchania się wybronił, czy pogrążył powiedział, że były premier nie miał zadania w tej sprawie ani się wybronić, ani pogrążyć.

"Donald Tusk miał za zadanie zeznawać jako świadek i mam wrażenie, że nie do końca chciał współpracować z komisją śledczą. Bo my nie jesteśmy po to, żeby kogoś pogrążać, tylko żeby wyjaśnić i ustalić okoliczności, dla których państwo nie zadziałało w 2012 roku i wcześniej" - podkreślił.

Dopytywany, gdzie Tusk nie współpracował z komisją Kownacki, powiedział: "Mam wrażenie, że jego odpowiedzi - nie wierzę w to, żeby rzeczywiście tak bardzo pamięć szwankowała panu premierowi - zazwyczaj były niekonkretne. Na niektóre pytania można naprawdę bardzo jasno odpowiedzieć, chyba, że ktoś jest nieprzygotowany" - zaznaczył Kownacki.

Według niego, były premier podczas przesłuchania wypadł dużo słabiej, niż przed wcześniejszymi komisjami, przed którymi zeznawał. "Nie był przygotowany, był zestresowany. Widać, że co jakiś czas puszczały mu nerwy, pokrzykiwał. Nie takiego premiera Tuska spodziewałem się na przesłuchaniu, byłam raczej przygotowany na dużo groźniejszego przeciwnika" - podkreślił Kownacki.

Dodał, że od byłego premiera polskiego rządu spodziewał się dużo więcej. "My dopiero wchodzimy w tę politykę, Donald Tusk jest w niej lat 30 i widać, że to chyba jest okres schodzący Donalda Tuska" - ocenił polityk.

Trybunał Stanu dla szefa RE?

Kownacki na pytanie, czy jego zdaniem Tusk jako premier nie dopełnił swoich obowiązków, poseł powiedział: "Po pierwsze nie zachował się jak dobry gospodarz, a po drugie rzeczywiście nie dopełnił obowiązków".

Dopytywany, co mu za to grozi, Kownacki odparł, że nie sądzi, by to był taki zakres niedopełnienia obowiązków, który skutkowałby odpowiedzialnością karną. "Zresztą, o ile dobrze pamiętam, takie przestępstwo, jeżeli w ogóle możemy o nim mówić, już się przedawniło, więc dochodzenia sprawiedliwości Donalda Tuska w tym zakresie nie ma co oczekiwać" - podkreślił polityk.

Ale - jak dodał - "są jeszcze inne tryby, nie przesądzam, że one mogą zostać zastosowane". Dopytywany, jakie to tryby, Kownacki powiedział, że chociażby Trybunał Stanu. "Ja nie przesądzam, że Donald Tusk w tej sprawie zostanie postawiony przed Trybunał Stanu, ale nie wykluczam jako członek komisji, że taka sytuacji jak najbardziej kwalifikuje się pod takie zachowanie" - mówił Kownacki.