RMF: Tusk zostanie przesłuchany przed komisją ds. Amber Gold. Możliwe trzy terminy

"Szanujemy to, że Donald Tusk jest zajęty. Liczymy, że on uszanuje nasz czas i jeszcze w wakacje wybierze jeden z terminów" - mówi przewodnicząca komisji ds. Amber Gold Małgorzata Wassermann. Zaproponowała trzy terminy przesłuchania przewodniczącego RE - pierwszy to 25 września, a dwa kolejne w październiku - podaje RMF FM.

Zdjęcie Donald Tusk /AFP

Terminy mogą się zmienić nieznacznie, to ewentualne przesunięcie może zależeć od dyspozycyjności poszczególnych członków komisji. To dotyczy jednak głównie terminu wrześniowego.

Reklama

Donald Tusk będzie najprawdopodobniej ostatnim świadkiem przesłuchiwanym przez komisję. "Będziemy go pytać o wiedzę, o działania, o zakres. Proszę państwa, myślę że tego świadka naprawdę nie trzeba uzasadniać" - mówiła w Sejmie Małgorzata Wassermann.

Przewodnicząca komisji powiedziała, że będą także pytać o pracę syna Donalda Tuska w OLT Express oraz tajną notkę ABW w sprawie Amber Gold. Raport z prac komisji pojawi się być może już w połowie października.

Amber Gold powstała na początku 2009 roku i miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. W połowie 2011 roku spółka przejęła większościowe udziały w liniach lotniczych Jet Air, następnie w niemieckich OLT Germany, a pod koniec 2011 roku w liniach Yes Airways. Powstała wtedy marka OLT Express.

Linie OLT Express ogłosiły upadłość pod koniec lipca 2012 roku. Z kolei Amber Gold ogłosiła likwidację 13 sierpnia 2012 roku, a tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Według ustaleń, w latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej firma oszukała w sumie niemal 19 tys. swoich klientów, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł.

(az)

Paweł Balinowski