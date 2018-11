"Rzeczpospolita": Parabank płacił samochodami

Kłopoty współpracowników Marcina P. - zarzuty prania pieniędzy m.in. dla byłego adwokata szefa Amber Gold - informuje we wtorek "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Amber Gold; Zdj. ilustracyjne /Wojciech Stróżyk /Reporter

Trzy osoby - dyrektor linii OLT Express, oszust innego parabanku oraz adwokat Marcina P. usłyszeli ostatnio zarzuty prania brudnych pieniędzy pochodzących z lokat klientów Amber Gold - ustaliła "Rzeczpospolita".



Reklama

Dziennik przypomina, że łódzka Prokuratura Regionalna bada, co się stało z milionami wyprowadzanymi z Amber Gold - i - jak podkreśla - czyni ustalenia, które odsłaniają nieco kulisy wypływu środków. "9 listopada postawiła zarzuty najbliższemu współpracownikowi Marcina P. - gdańskiemu adwokatowi Łukaszowi D. Takie same usłyszeli Jarosław F., były dyrektor zarządzający OLT Express - linii lotniczych kupionych za pieniądze z parabanku, i Andrzej K. - twórca słynnej piramidy finansowej Finroyal, który przyjął na rachunek swojej brytyjskiej spółki FRL Capital Ltd pieniądze z Amber Gold" - czytamy w dzienniku.



"Czym się naraził adwokat? Chodzi o luksusowe BMW X5, które mecenas D. przejął od Amber Gold za ok. 150 tys. zł (według szacunków miało kosztować co najmniej drugie tyle). Auto miało miało być formą zapłaty za szkolenie zarządu Amber Gold, które przeprowadził mecenas. Ale - według prokuratury - szkolenie było fikcyjne" - twierdzi "Rzeczpospolita". Jak czytamy, ostatecznie adwokat stracił auto - przekazał je syndykowi, a ten wystawił wóz na licytację.



"Podobny zarzut - za użytkowanie luksusowego pojazdu należącego do Amber Gold - usłyszał Jarosław F." - pisze "Rz". Zdaniem gazety, która powołuje się na ustalenia prokuratury, przestępstwa popełnione przez podejrzanych miały polegać na przyjęciu od spółki Amber Gold do użytkowania samochodów osobowych marki BMW, a następnie zawarciu umów, na mocy których doszło do wzajemnego potrącenia ze spółką roszczeń z tytułu niewykonanych na jej rzecz usług, w sposób umożliwiający podejrzanym ich dalsze użytkowanie bez zapłaty za nie.



Za co innego - według "Rz" - zarzutów doczekał się (także w tym miesiącu) Andrzej K. - twórca słynnej piramidy finansowej Finroyal, w której swoje pieniądze utopiło wielu klientów. "Co łączy K. ze sprawą Amber Gold? Jak ustaliła łódzka prokuratura, Andrzej K. przyjął na rachunek swojej brytyjskiej spółki FRL Capital Ltd. łącznie 1,2 mln zł należących właśnie do Amber Gold. Zdaniem śledczych była to pozorowana transakcja zakupu udziałów spółki przez Amber Gold" - pisze "Rzeczpospolita".



"Między spółkami nie zawarto żadnej umowy nabycia udziałów oraz brak było jakiejkolwiek innej podstawy prawnej lub faktycznej do dokonania przelewu" - mówi "Rz" prok. Krzysztof Bukowiecki, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi. "Kwota uzyskanych przez Andrzeja K. stanowiła znaczną korzyść majątkową" - zaznacza prokurator, cytowany przez autorki publikacji.