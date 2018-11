Tusk nie stawi się przed komisją śledczą? Wassermann: Jest kompletnie niepoważny

"Były premier Donald Tusk na dwa dni przed przesłuchaniem, nie jest w stanie powiedzieć, czy stawi się 5 listopada, zgodnie z wezwaniem, przed sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold - powiedziała szefowa komisji Małgorzata Wassermann (PiS)". Jej zdaniem, Tusk jest "kompletnie niepoważny".

Szefowa komisji śledczej ds. Amber Gold powiedziała telewizji wPolsce.pl, że sekretariat komisji, który próbował ustalić, czy wezwany na przesłuchanie szef Rady Europejskiej Donald Tusk, stawi się przed komisją, nie uzyskała jednoznacznej odpowiedzi. "Tak, jak w przypadku każdego świadka, sekretariat komisji ponowił dzisiaj telefon z pytaniem, czy świadek się stawi. Odpowiedź jaką uzyskał jest taka, iż 'państwo nie są uprawnieni do udzielania tej informacji'. Z czymś takim nigdy nie miałam do czynienia przez 28 miesięcy pracy komisji" - powiedziała Wassermann.

Zauważyła, że komisję obsługuje ze strony Sejmu około 20 osób i "wszystkie te osoby muszą być w niedzielę wieczorem lub w poniedziałek rano ściągnięte do Warszawy". "Poniesiemy koszty ich stawiennictwa, ich przejazdu oraz obecności. Być może niepotrzebnie, bo Donald Tusk na dwa dni przed przesłuchaniem nie jest w stanie powiedzieć, czy stawi się na przesłuchanie, zgodnie z wezwaniem, czy będzie szukał ratunku u swojej niemieckiej koleżanki, która na przykład wezwie go w poniedziałek i tym samym mu pomoże. To niebywałe" - powiedziała Wassermann.

Dopytywana o to, czy do komisji docierają sygnały, że może być w poniedziałek taka "bardzo ważna sytuacja", że Donald Tusk będzie musiał uczestniczyć w jakimś spotkaniu, żeby nie przyjechać na przesłuchanie, szefowa komisji śledczej powiedziała, że takich sygnałów nie ma.

"Jednak jeśli świadek ma wezwanie, jest wezwany 2 września, czyli dwa miesiące temu, i nadal - na dzień 2 listopada - nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, czy ma jakąś kolizję, czy zgodnie z przepisami stawi się, to pokazuje to, jaki stosunek do instytucji państwowych ma Donald Tusk. Z jednej strony jest kompletnie niepoważny, a z drugiej kompletnie ignoruje koszty po stronie państwa polskiego. Przez Tuska ponieśliśmy już bardzo dużo kosztów, ale jak widać, przez sześć lat nie wyciągnął żadnych wniosków i dalej uważa, że Polska może funkcjonować tak, jak za jego czasów" - powiedziała Wassermann.

Tusk ostatnim świadkiem

5 listopada o godz. 10 zbiera się sejmowa komisja śledcza ds. Amber Gold, która ma tego dnia przesłuchać byłego premiera, szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska - wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Sejmu. Tusk deklarował, że jeśli pozwoli mu kalendarz, stawi się tego dnia przed komisję.

Były premier ma być ostatnim świadkiem, którego przesłucha sejmowa komisja śledcza ds. Amber Gold. Początkowo jego przesłuchanie miało się odbyć 2 października. Jednak 3 września Wassermann poinformowała, że zostało ono przesunięte na pierwszy dzień po II turze wyborów samorządowych, czyli na 5 listopada. Wassermann, która jest też kandydatką Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Krakowa, uzasadniała, że nie chce spotykać się z zarzutem, iż przesłuchanie b. premiera jest elementem jej kampanii wyborczej.

Reprezentujący byłego premiera mecenas Roman Giertych powiedział we wtorek, że Donald Tusk został we września wezwany i zamierzał się stawić na posiedzenie komisji ds. Amber Gold 2 października; po anulowaniu tego wezwania, kolejne propozycje terminu będą rozważane z uwzględnieniem obowiązków wynikających z jego kalendarza - podkreślił Giertych.