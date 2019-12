​Chopin na światowym tournee

Od października odbywają się międzynarodowe konferencje promujące XVIII Konkurs Chopinowski połączone z recitalami wybitnych pianistów. Na spotkaniach z dziennikarzami z całego świata przywoływane są wydarzenia z blisko stuletniej historii konkursu. Przede wszystkim jednak są one okazją do opowiedzenie o zbliżającej się edycji. Do tej pory konferencje odbyły się w Tokio, Paryżu, Pekinie, Londynie i Rzymie.

Zdjęcie Pomnik Fryderyka Chopina /Wojtek Laski /East News

Każde ze spotkań jest współorganizowane przez lokalnych partnerów Instytutu Chopina - przez towarzystwa Chopinowskie, konserwatoria muzyczne czy instytuty polskie.

Wydarzenia odbywają się w znaczących światowych ośrodkach kulturalnych. Konferencje są okazją do przekazania informacji praktycznych dotyczących najbliższej edycji, m.in. regulaminu i nagród, ale również do przedstawienia najnowszych technologii rewolucjonizujących dostępność Konkursu dla słuchaczy.

Podczas spotkań wyświetlany jest film przygotowany na podstawie archiwalnych materiałów opowiadający historię Konkursu Chopinowskiego i przypominający jego przełomowe momenty. Zwieńczeniem każdego z wydarzeń jest koncert w wykonaniu laureatów i jurorów poprzednich edycji Konkursu Chopinowskiego.

Konferencja w Tokio odbyła się 9 października 2019 roku w tamtejszej ambasadzie Polski. Spotkanie zakończył recital chopinowski w wykonaniu Krzysztofa Jabłońskiego, który był laureatem III nagrody podczas Konkursu w 1985 roku. Partnerem wydarzenia był Instytut Polski w Tokio.

17 października, czyli w 170. Rocznicę śmierci Fryderyka Chopina, odbyło się kolejne spotkanie promocyjne - w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Objęło ono zwiedzanie Salonu Chopina. Paryską konferencję uświetnił recital Krzysztofa Książka, półfinalisty i laureata dwóch nagród specjalnych podczas ostatniej edycji Konkursu Chopinowskiego.

Kolejna po Tokio i Paryżu konferencja odbyła się 29 października w Centralnym Konserwatorium Muzycznym w Pekinie. Organizatorem tego spotkania był Narodowy Instytut Fryderyka Chopina przy współpracy z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej, Instytutem Polskim w Pekinie oraz Centralnym Konserwatorium Muzycznym w Pekinie. Tego dnia przed gośćmi wystąpił zwycięzca konkursu z 1995 roku, Philllipe Giusiano, który zasiądzie w jury przyszłorocznej edycji.

Konferencja londyńska zorganizowana przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina wraz z Chopin Society odbyła się 5 listopada w Wetminster Cathedral Hall. Spotkanie dla ponad 220 melomanów, wykładowców i nauczycieli z brytyjskich konserwatoriów muzycznych, młodych artystów i dziennikarzy poprowadził dr Artur Szlenkier. Wydarzenie wzbogacił swoim recitalem Charles Richard-Hamelin - laureat II nagrody XVII edycji Konkursu.

Ostatnia z przeprowadzonych dotychczas konferencji została zorganizowana w Aula Magna rzymskiego Uniwersytetu La Sapienza. Muzycznym akcentem był występ Szymona Nehringa, finalisty ostatniej edycji Konkursu.

To nie koniec trasy promocyjnej. Przed organizatorami Konkursu kolejne spotkania z dziennikarzami, m.in. w Singapurze i w Moskwie. Przyszły rok zapowiada się bardzo pracowicie i owocnie. Melomani z pewnością nie będą mogli narzekać na nudę.

Mecenasem XVIII edycji Konkursu Chopinowskiego i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina jest PKN Orlen.

Katarzyna Drelich