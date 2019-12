​Rekordowa liczba zgłoszeń do Konkursu Chopinowskiego

Konkurs Chopinowski, organizowany co pięć lat w Warszawie, przyciąga rzesze wybitnych młodych pianistów. Przyszłoroczna edycja cieszy się bardzo dużą popularnością - nadesłano rekordową liczbę ponad 500 zgłoszeń!

To pierwszy taki wynik w prawie stuletniej historii Konkursu Chopinowskiego. Z każdą kolejną odsłoną liczba chętnych jest coraz większa. Dla porównania - w 2010 roku zgłosiło się 353 pianistów, a w 2015 roku już 452.

Muzycy, którzy zgłosili akces do przyszłorocznej edycji wydarzenia, pochodzą z 53 krajów. Najwięcej reprezentantów mają Chiny (ponad 100 osób), dalej jest Japonia (ponad 90) i Polska (ponad 60). Liczną reprezentację stanowią również uczestnicy z USA, Kanady, Korei Południowej, Rosji, Włoch i Francji. Zgłaszali się także kandydaci z innych zakątków świata - z Argentyny, Australii, Azerbejdżanu, Brazylii, Gruzji, Islandii, Kazachstanu, Malezji, Meksyku, Mongolii, Nowej Zelandii, Tajlandii, Turcji, Uzbekistanu i Wietnamu.

W konkursie mogą wziąć udział pianiści w wieku od 16 do 30 lat. Ponad połowa kandydatów do przyszłorocznej edycji mieści się w przedziale 21 - 23 lata. Najmłodszych, szesnasto- i siedemnastolatków, jest trzydziestu.

Jak wygląda procedura zgłoszeń? Muzycy przesyłają krótką notę biograficzną, dokumentację swoich najważniejszych osiągnięć artystycznych z ostatnich trzech lat, dwie rekomendacje pedagogów lub wybitnych postaci życia muzycznego oraz nagranie wideo z własnym wykonaniem programu pierwszego etapu konkursu.

Dokumenty i nagrania oceni komisja kwalifikacyjna, w której składzie znajdują się Lech Dudzik (wybitny reżyser dźwięku), Janusz Olejniczak, Piotr Paleczny, Katarzyna Popowa-Zydroń i Wojciech Świtała. Do 9 marca 2020 roku wybranych zostanie 160 pianistów. Zostaną oni zaproszeni na eliminacje do XVIII Konkursu Chopinowskiego, które odbędą się w Warszawie w dniach 17-28 kwietnia 2020 roku. Ostatecznie wybranych zostanie 80 uczestników, którzy rozpoczną zmagania konkursowe 2 października 2020 roku.

Przesłuchania są jawne. Jedynie w 1949 roku jurorów odgrodzono od uczestników zasłoną z drewnianych żaluzji. Nie mieli oni okazji zobaczyć muzyków ani poznać ich nazwisk aż do trzeciego etapu.

Pierwotnie konkurs odbywał się zimą, blisko daty urodzin Chopina (wskazuje się tu dwie daty - 22 lutego i 1 marca). Z czasem jednak organizatorzy przesunęli zmagania na inny termin ze względu na dużą zachorowalność w okresie zimowym uczestników oraz jurorów. W efekcie konkurs odbywa się w okolicach daty śmierci kompozytora, w październiku.

Koncert inauguracyjny XVIII edycji konkursu zaplanowano na 2 października 2020 roku. Etap pierwszy potrwa od 3 do 7 października, drugi od 9 do 12 października, a trzeci od 14 do 16 października. 17 października odbędą się uroczystości związane z obchodami śmierci kompozytora. Finał zaplanowano na 18-20 października. Następnie w dniach 21, 22 i 23 października odbędą się koncerty laureatów.

O kolejności występów zdecyduje losowanie. Do drugiego etapu dopuszczonych będzie czterdziestu pianistów, do trzeciego dwudziestu. W finale znajdzie się maksymalnie dziesięciu pianistów. Zwycięzca otrzyma 40 tys. euro. Przyznanych może zostać sześć nagród, ale niezależnie od nich przewiduje się nagrody specjalne za najlepsze wykonanie koncertu, mazurków, poloneza i sonaty.

Uczestników oceniać będzie osiemnastoosobowe jury, w którym zasiądą wybitni chopiniści - byli laureaci konkursu, pedagodzy, a także znawcy życia i twórczości Chopina. Znajdzie się tu również siedmiu Polaków - Adam Harasiewicz, Krzysztof Jabłoński, Janusz Olejniczak, Piotr Paleczny, Ewa Pobłocka, Wojciech Świtała oraz Katarzyna Popowa-Zydroń, która będzie przewodniczącą jury.

Mecenasem XVIII edycji Konkursu Chopinowskiego jest PKN Orlen.

Monika Borkowska