​Stuletni konkurs w technologiach XXI wieku

Portal internetowy, transmisje na YouTube, interaktywne aplikacje, streaming w technologii virtual reality i strefy kibica na całym świecie - z wszystkich tych narzędzi będą mogli korzystać pasjonaci muzyki Chopina śledzący XVIII Konkurs Chopinowski. Szykuje się kolejny rekord oglądalności!

Ostatnia, XVII edycja Konkursu Chopinowskiego, przerosła swoim zasięgiem wcześniejsze wydania. Przekaz z konkursu odebrało na całym świecie ponad 31 mln osób! To dużo mniej niż oglądalność ostatnich mistrzostw świata w piłce nożnej (ponad 3 mld widzów), ale jak na tak elitarną dziedzinę, to bardzo dobry wynik. Był on zasługą w dużej mierze wykorzystania nowoczesnych technologii.

Cyfrowy świat

Również w tym roku organizatorzy stawiają na nowinki techniczne. W przygotowaniu jest nowoczesny portal internetowy stanowiący kompendium wiedzy o nachodzącej edycji. Znajdą się tam informacje o uczestnikach, jurorach, bieżące treści dotyczące konkursu, liczne materiały wideo, a także zdjęcia, archiwalia oraz oczywiście przesłuchania.

Na bazie portalu powstaną dwie aplikacje - mobilna na system ios i Android oraz aplikacja SMARTtv. Będą one aktywne - użytkownicy będą mogli na bieżąco komentować materiały, wymieniać się opiniami. Aplikacje będą obsługiwać streaming z całego wydarzenia.

Podobnie jak w poprzedniej edycji przesłuchania będą transmitowane online, ale tym razem wszystkie będą w jakości 4K. Jak dotychczas transmisje na żywo w jakości 4K realizowane były głównie z najważniejszych imprez sportowych, jak wspomniane już mistrzostwa świata w piłce nożnej. Wydarzenia kulturalne pozostawały pod tym względem daleko w tyle. Teraz to się zmieni.

Transmisje będą dostępne na portalu chopin2020.pl oraz na kanale Instytutu Chopina na YouTube, który ma już ponad 120 tys. subskrybentów i ponad 60 mln wyświetleń. Do tej pory chętnie odtwarzane są tu nagrania z poprzedniej edycji.

Chopin w goglach

Po raz pierwszy udostępniony zostanie publiczności streaming w technologii VR (rzeczywistość wirtualna). Kamera do transmisji w VR zostanie umieszczona na scenie blisko pianisty. Będzie to perspektywa zbliżona do perspektywy samego artysty. Instytut Chopina przygotowuje specjalny kanał do oglądania transmisji VR, dostępny na stronie chopin2020.

Posiadacze gogli będą mogli korzystać z tej technologii we własnych domach. Ale organizatorzy pomyśleli również o tych, którzy takiej możliwości nie mają. Instytut Chopina przygotuje specjalne strefy kibica na całym świecie, w których będą przygotowane stanowiska do oglądania VR!

Wygląda na to, że jest szansa poprawić oglądalność z poprzedniej edycji. A jak to było w 2015 roku? Przypomnijmy...

Co trzeci Polak śledził transmisje z tego wydarzenia. To naprawdę dobry wynik, biorąc pod uwagę fakt, że mamy do czynienia z kulturą wysoką, elitarną.

Zmagania Polacy oglądali głównie w telewizji (ponad 80 proc.), przy czym blisko połowa ankietowanych osób deklarowała, że słucha muzyki klasycznej, w tym relatywnie niewielu, bo tylko 10 proc., często. Poza transmisjami telewizyjnymi przebieg konkursu w kraju śledzono w radiu (11 proc.) i w internecie (8 proc.).

Transmisję telewizyjną oglądało dziennie średnio ok. 150 tys. osób. Najpopularniejszy był konkurs laureatów, którego wysłuchało ok. 800 tys. osób. Na oficjalnej stronie konkursu odnotowano ponad 12 mln odsłon. W sumie w różnej formie zmagania młodych pianistów śledziło ponad 31 mln osób na całym świecie, w tym około 10 mln Polaków.

Media społecznościowe zdają egzamin

Jak oszacował Instytut Monitorowania Mediów, sami polscy użytkownicy mediów społecznościowych wymienili między sobą 70 mln informacji dotyczących konkursu!

W dzisiejszych czasach przyzwyczajeni jesteśmy do bieżącej wymiany informacji, komentowania w sieci aktualnych wydarzeń., dzielenia się swoimi opiniami. Dzięki temu mamy poczucie, że jesteśmy bliżej wydarzenia, intensywniej w nim uczestniczymy.

Na profil facebookowy poświęcony konkursowi napływało podczas poprzedniej edycji mnóstwo komentarzy. Część z nich była wyświetlana i odczytywana w trakcje telewizyjnej transmisji. O konkursie rozmawiało się w pracy, w szkołach. Temat stał się bardziej powszechny. Zyskał widzów nawet wśród osób, które na co dzień nie słuchają muzyki klasycznej.

Trend napawa optymizmem. Podjęte przez prof. Jerzego Żurawlewa w latach 20. ubiegłego wieku starania przynoszą owoce. Konkurs cieszy się ogromną renomą, znany jest na całym świecie. Wraz z rosnącą liczbą zarówno uczestników zmagań oraz śledzących je widzów muzyka Fryderyka Chopina jest w coraz większym stopniu popularyzowana. A o to przecież chodziło od samego początku.

Mecenasem XVIII edycji Konkursu Chopinowskiego jest PKN Orlen.

Monika Borkowska