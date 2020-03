96-latka jest w Korei Południowej najstarszą pacjentką, którą udało się w pełni wyleczyć z COVID-19. W środę kobieta została uznana za całkowicie zdrową - informuje CNN. Tymczasem we Włoszech z koronawirusa udało się wyleczyć 101-letniego pacjenta.

Zdjęcie Ambulans w mieście Daegu w Korei Południowej /ED Jones /AFP

96-letnia mieszkanka hrabstwa Cheongdo w Korei Południowej, opisywana przez media jako "pani Hwang", w środę została uznana za całkowicie wyleczoną. Koronawirusa SARS-CoV-2 wykryto u niej 13 marca.

Jak informuje CNN, kobieta była leczona w klinice w Pohang. Została już wypisana ze szpitala i obecnie odbywa kwarantannę w swoim domu, w którym mieszka razem z synem.



Hrabstwo Cheongdo leży w pobliżu miasta Daegu na południowym-wschodzie Korei Południowej, gdzie znajdowało się pierwsze duże ognisko koronawirusa i które jest szczególnie dotknięte przez epidemię.



W Korei Południowej od kilkunastu dni liczba nowych zakażeń koronawirusem waha się w granicach stu i jest znacznie niższa w porównaniu ze szczytowym dniem epidemii - 29 lutego. Wówczas w ciągu jednej doby odnotowano 909 nowych zakażeń.

Łącznie w kraju wykryto już 9241 zachorowań na COVID-19. Zmarło 131 spośród zakażonych osób.

101-latek wyleczony we Włoszech

Równie optymistyczne wiadomości napływają z Włoch. Udało się tam wyleczyć 101-letniego mężczyznę. To najstarszy we Włoszech pacjent, który pokonał chorobę COVID-19.



- 101-letni mieszkaniec Rimini został wyleczony z koronawirusa i wrócił do domu - ogłosiła w czwartek wiceburmistrz miasta, Gloria Lisi.

Sędziwy mężczyzna był leczony w Rimini. Zakażenie stwierdzono u niego w zeszłym tygodniu. Jego przypadek - ze względu na wiek - był bardzo skrupulatnie obserwowany przez włoskich lekarzy.

W środę wieczorem mężczyzna, urodzony w 1919 r., opuścił szpital i wrócił do rodzinnego domu.

Wcześniej informowano o wyleczeniu 95-letniej kobiety w Modenie.