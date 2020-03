Akcja personelu medycznego. Publikują wymowne zdjęcia

"Zostaję w pracy dla was. Wy zostańcie w domu dla nas!" - to hasło nowej akcji lekarzy i pielęgniarek na całym świecie. W mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia z treścią apelu.

Zdjęcie Akcja personelu medycznego w mediach społecznościowych /

Personel medyczny na całym świecie walczy dziś ze skutkami koronawirusa. Pandemia rozwinęła się już w ok. 180 państwach. Epidemia miała swoje źródło w Chinach, stamtąd rozprzestrzeniła się na kolejne kraje. Najtrudniejsza sytuacja panuje obecnie w Europie i na Bliskim Wschodzie. Kolejne ognisko odnotowano również w USA.

Reklama

Służba zdrowia zmaga się z ratowaniem pacjentów z koronawirusem i ograniczaniem dalszego rozprzestrzeniania się patogenu. Naukowcy z różnych zakątków świata szukają leku na COVID-19 i starają się stworzyć szczepionkę, która uchroni nas przed zachorowaniem.

W tej chwili, najlepszym sposobem na ograniczenie rozwoju pandemii jest izolowanie się. Dlatego wiele krajów wprowadziło surowe restrykcje dotyczące przemieszczania się i wszelkiej codziennej aktywności.

Do apelu o pozostanie w domach dołączyli również lekarze i pielęgniarki. W ramach akcji "Zostaję w pracy dla was. Wy zostańcie w domu dla nas!" (ang. We stay here for you, stay home for us) publikują oni zdjęcia w mediach społecznościowych: