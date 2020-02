Arabia Saudyjska zawiesza zagraniczne pielgrzymki do Mekki

Arabia Saudyjska zawiesza przyjmowanie muzułmańskich pielgrzymów z całego świata. Powodem są obawy o rozprzestrzenianie się koronawirusa. Równocześnie, gwałtownie wzrosła liczba wykrytych zachorowań w sąsiednim Iranie, a pierwsze przypadki zakażonych wykryto w kolejnych krajach Bliskiego Wschodu.

Zdjęcie Mekka /APAImages/Polaris /East News

Leżąca w Arabii Saudyjskiej Mekka to święte miasto muzułmanów i cel pielgrzymek setek tysięcy osób.

Władze saudyjskiego królestwa poinformowały, że wprowadzają czasowy zakaz przyjazdu zagranicznych pielgrzymów do kraju, by nie dopuścić do rozprzestrzenienia się wirusa. Każdy pielgrzym z zagranicy musi mieć specjalny typ wizy, dlatego tacy goście są dla saudyjskich służb granicznych łatwi do zidentyfikowania.

Problemem jest w tej kwestii przede wszystkim Iran. Wirus trafił tam z Chin, przywieziony przez jednego z robotników, i coraz bardziej się rozprzestrzenia. Miejscowe ministerstwo zdrowia poinformowało, że liczba ofiar wzrosła do 26, a zakażonych - do 245 osób. Tylko w ciągu ostatniej dobry wykryto aż 106 nowych przypadków, a sytuacją w Iranie zaniepokojona jest Światowa Organizacja Zdrowia.



Pierwszy przypadek koronawirusa wykryto niedawno również w Pakistanie. Władze Izraela poinformowały z kolei, że pozytywny wynik dały testy przeprowadzone u turysty, który wrócił właśnie z Włoch i jest teraz w trakcie kwarantanny. W ostatnich dniach przypadki zakażeń odkryto też w Iraku, Omanie, Bahrajnie czy Afganistanie. Wiele bliskowschodnich linii lotniczych zawiesiło bądź wstrzymało niektóre loty, głównie do i z Iranu.



Według Światowej Organizacji Zdrowia, na całym świecie wykryto już 82 tys. przypadków koronawirusa w 40 krajach. Najwięcej zakażonych jest w Chinach, gdzie rozpoczęła się epidemia.