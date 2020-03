Belgijskie władze poinformowały o spowodowanej koronawirusem śmierci 12-letniej dziewczynki. To najmłodsza ofiara epidemii w tym kraju. Do tej pory w Belgii koronawirus zabił ponad siedemset osób – podały serwis AFP i AP.

Zdjęcie Na zdjęciu: Polowe szpitale w Brukseli dla zakażonych koronawirusem /STEPHANIE LECOCQ /PAP/EPA

"To trudny moment, ponieważ śmierć dotyczy dziecka. Nasze myśli są z jej rodziną i przyjaciółmi. To bardzo wyjątkowy przypadek, śmierć dziecka [z powodu koronawirusa] zdarza się rzadko, ale bardzo nas zasmucił" - powiedział Emmanuel Andre, rzecznik prasowy rządowego organu kryzysowego do spraw epidemii.

Reklama

Do te pory w Belgii koronawirus zabił 705 osób. W ciągu ostatniej doby zmarło 98 pacjentów. W liczącej ponad 11 milionów mieszkańców Belgii odnotowano ponad 12 tysięcy zachorowań.



Dziennik "Le Soir" podał, że jest ona najmłodszą jak dotąd ofiarą koronawirusa w Europie.

Andre przyznał, że belgijskie władze spodziewają się szczytu zachorowań w nadchodzących dniach. Wyraził również nadzieję, że szpitale poradzą sobie z falą pacjentów, choć "zbliżają się do punktu przepustowości".