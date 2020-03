Bielski Szpital Wojewódzki wstrzymał planowe przyjęcia pacjentów. To efekt decyzji wojewody śląskiego, który postawił placówkę w stan podwyższonej gotowości w związku z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa.

"Na oddziały przyjmowane będą jedynie przypadki pilne i ostre. Przesunięcie planowych przyjęć nie dotyczy chorych na nowotwory oraz pacjentów, którzy poddawani są dializom. Normalnie pracują poradnie oraz Zakład Rehabilitacji" - podała placówka.

W szpitalu ograniczone zostały wizyty bliskich u hospitalizowanych pacjentów. "Odwiedzać chorego może wyłącznie jedna osoba w godzinach od 15 do 18. Na razie wizyty zostały ograniczone. Jeżeli zajdzie taka potrzeba podjęte zostaną dalsze kroki" - głosi oświadczenie.

Szpital zwrócił się do osób przeziębionych, które mają m.in. dolegliwości grypowe, aby zrezygnowały z wizyty w placówce.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej to największa i jedna z najbardziej nowoczesnych placówek na południu. Posiada m.in. 17 oddziałów i 19 poradni specjalistycznych. Podobne decyzje podjęte zostały także w żywieckim Szpitalu Powiatowym.

"Pracuje on w trybie podwyższonej gotowości co oznacza, że jest gotowy na przyjęcie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego" - poinformował rzecznik starostwa Dariusz Szatanik. "Zespoły Ratownictwa Medycznego obsługujące obszar powiatu przeszły odpowiednie szkolenie i są przygotowane jak i zabezpieczone do transportu osób z podejrzeniem wirusa" - dodał.

Szatanik powiedział, że wystąpiono do wojewody śląskiego o zwiększenie puli pieniędzy na zakup zabezpieczeń ochrony osobistej dla ratowników pogotowia ratunkowego na wypadek zagrożenia w większej skali. W żywieckim szpitalu wprowadzono ograniczenia związane z odwiedzinami pacjentów.

Rzecznik starostwa dodał, że w szkołach powiatu przeprowadzone zostaną spotkania informacyjne. Będą dotyczyły higieny związanej z ograniczeniem ryzyka zakażenia koronawirusem.

Pod koniec ubiegłego tygodnia zakaz odwiedzin na oddziałach gruźlicy i chorób płuc oraz obserwacyjno-zakaźnym wprowadził Szpital Śląski w Cieszynie. W pozostałych oddziałach odwiedziny możliwe są w godzinach od 14 do 16. Zostały jednak ograniczone do jednej osoby w tym samym czasie u jednego pacjenta.

NFZ uruchomił w sprawie koronawirusa specjalną infolinię - 800 190 590. Konsultanci dostępni są przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.