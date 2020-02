Kobieta, która wróciła z Rzymu, zgłosiła się w poniedziałek z objawami paragrypowymi do bielskiego Szpitala Wojewódzkiego. W związku z podejrzeniem koronawirusa została odizolowana. Informację potwierdziła rzeczniczka placówki Anna Szafrańska.

"Kobieta wróciła z Rzymu. W niedzielę miała dolegliwości infekcyjne i gorączkę. W poniedziałek pojawiła się w SOR-ze z objawami paragrypowymi. Nie miała kontaktu z innymi pacjentami. Została natychmiast odizolowana w specjalnie do tego wyznaczonym pomieszczeniu w szpitalu" - powiedziała Szafrańska.

Rzeczniczka poinformowała także, że personel medyczny, który opiekuje się kobietą - zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego - ubrał specjalne kombinezony ochronne.

"Część SOR-u, gdzie przebywała, została zamknięta, aby przeprowadzić dezynfekcję" - dodała.

Anna Szafrańska wskazała, że kobieta zostanie przewieziona na oddział zakaźny szpitala w Chorzowie.

W tej chwili nie wiadomo, w jaki sposób kobieta dostała się do szpitala oraz z kim miała kontakt po powrocie z Rzymu.

O sprawie pierwsze poinformowało lokalne Radio Bielsko.

Pacjent z podejrzeniem infekcji wywołanej koronawirusem trafił także w poniedziałek do Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.



Epidemia koronawirusa rozprzestrzeniła się już na 25 krajów i terytoriów na świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. na Włochy, Niemcy, Francję i Finlandię. Poza Chinami kontynentalnymi zanotowano dotąd 26 zgonów - osiem w Iranie, siedem w Korei Południowej, trzy w Japonii, sześć we Włoszech, dwa w Hongkongu, po jednym na Filipinach, na Tajwanie i we Francji.