Brytyjski premier Boris Johnson kontynuuje rekonwalescencję w swojej wiejskiej posiadłości - poinformował jego rzecznik. Powtórzył, że szef brytyjskiego rządu wróci do pracy tylko wtedy, gdy pozwolą mu na to lekarze.

Zdjęcie Boris Johnson po wyjściu ze szpitala /PIPPA FOWLES/n10 DOWNING STREET /PAP/EPA

"Premier przebywa w Chequers. Najważniejszy obecnie dla niego jest odpoczynek i wyzdrowienie, a opiekujący się nim lekarze radzą, by w najbliższym czasie nie wracał do pracy" - oświadczył rzecznik Borisa Johnsona.



Premier został wypisany ze szpitala w niedzielę po tygodniowym pobycie. Lekarze zezwolili mu na wyjazd do jego wiejskiego domu z narzeczoną Carrie Symonds.



55-letni Boris Johnson trafił do szpitala 6 kwietnia, dziesięć dni wcześniej potwierdzono u niego zakażenie koronawirusem. W szpitalu przez trzy dni przebywał na oddziale intensywnej terapii.