Z całego świata spływają życzenia powrotu do zdrowia dla premiera Wielkiej Brytanii, Borisa Johnsona. Trafił on do szpitala w niedzielę, kilkanaście dni po tym, jak wykryto u niego zakażenie koronawirusem. W poniedziałek po południu jego stan się pogorszył, a wieczorem Johnson trafił na oddział intensywnej terapii.

Zdjęcie Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson /FACUNDO ARRIZABALAGA /PAP/EPA

"Chcę przekazać najlepsze życzenia mojemu bardzo dobremu przyjacielowi i przyjacielowi naszego narodu, premierowi Borisowi Johnsonowi" - powiedział Donald Trump podczas konferencji prasowej.



"Bardzo zasmuciła nas informacja, że został przeniesiony na oddział intensywnej terapii. Wszyscy Amerykanie modlą się za jego powrót do zdrowia" - dodał amerykański prezydent.





Słowa wsparcia od szefowej KE

Reklama

Powrotu do zdrowia szefowi brytyjskiego rządu życzyła też przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.



"Jestem myślami tego wieczora z premierem Borisem Johnsonem i jego rodziną. Życzę mu błyskawicznego i pełnego powrotu do zdrowia" - napisała na Twitterze przewodnicząca Komisji Europejskiej.



"Życzę pełnego powrotu do zdrowia. Myślami jesteśmy z jego rodziną i Brytyjczykami w tym trudnym momencie. Zdrowiej Boris" - napisał na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.



Unijny negocjator do spraw brexitu Michel Barnier, u którego też wykryto koronawirusa, napisał na Twitterze: "Wszystkiego dobrego i szybkiego powrotu do zdrowia".



Wpis na Twitterze zamieścił również przewodniczący Parlamentu Europejskiego. "Wraz z całym europarlamentem jestem myślami z Borisem Johnsonem i jego rodziną. Życzymy mu szybkiego i pełnego wyzdrowienia" - napisał David Sassoli.



Życzenia także od prezydenta Dudy

Prezydent Francji Emmanuel Macron napisał, że w tym trudnym czasie przesyła wyrazy wsparcia Borisowi Johnsonowi, jego rodzinie oraz Brytyjczykom. "Życzę mu błyskawicznego powrotu do zdrowia w tym czasie próby" - napisał na swoim profilu społecznościowym francuski prezydent.



"Wyzdrowiej szybko" - napisał z kolei premier Australii Scott Morrison, oznaczając na Twitterze konto Borisa Johnsona. "Myślę o tobie, twojej rodzinie i wszystkich naszych brytyjskich przyjaciołach w tym trudnym czasie" - dodał.



Życzenia premierowi Wielkiej Brytanii przesłał także premier Włoch Giuseppe Conte. "Jestem myślami z Borisem Johnsonem i wszystkimi Brytyjczykami. Życzę ci szybkiego powrotu do zdrowia. Masz wsparcie całego włoskiego rządu i moje osobiste. Wszyscy jesteśmy przekonani, że twój kraj przetrwa ten trudny czas" - napisał na Twitterze szef włoskiego rządu.



"Razem ze wszystkimi Brytyjczykami życzymy Borisowi Johnsonowi walki i zwycięstwa. Modlimy się za jego zdrowie" - napisał Wołodymyr Zełeński, prezydent Ukrainy.



Słowa wsparcia dla premiera Wielkiej Brytanii skierował późnym wieczorem także prezydent Polski Andrzej Duda. "Moje myśli są z premierem Borisem Johnsonem i jego rodziną w tym czasie próby. Życzę mu pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia" - napisał na Twitterze.



Tymczasem obowiązki brytyjskiego premiera przejął czasowo szef dyplomacji, Dominic Raab.