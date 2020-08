Chiny: Od lipca prowadzone są szczepienia przeciwko COVID-19

Chiny już od ponad miesiąca prowadzą szczepienia przeciwko koronawirusowi osób najbardziej narażonych na kontakt z patogenem - poinformował przedstawiciel Narodowej Komisji Zdrowia. Choć oficjalnie nie zakończyły się testy żadnej z siedmiu szczepionek opracowanych w chińskich laboratoriach, to 22 lipca władze wydały zgodę na wykorzystywanie ich "w sytuacjach nadzwyczajnych".

Zdjęcie Chiny od ponad miesiąca prowadzą szczepienia przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 /TPG /Getty Images

Szef komisji nauki i rozwoju technologicznego Narodowej Komisji Zdrowia Zheng Zhongwei poinformował o tym w wywiadzie dla chińskiej telewizji centralnej. W poniedziałek temat podejmują też hongkońskie media, m.in. "South China Morning Post".

Reklama

Szczepionkę przeciwko COVID-19 podano już niektórym osobom z grup wysokiego ryzyka zakażenia patogenem - pracownikom służby zdrowia oraz straży granicznej. Zheng Zhongwei poinformował, że decyzję tę podjęto "zgodnie z prawem".



Testy siedmiu szczepionek

W Chinach trwają testy siedmiu szczepionek przeciwko koronawirusowi. Cztery z nich są już w ostatniej fazie testów klinicznych.

Chińskie władze nie poinformowały, która ze szczepionek podawana jest osobom z grup podwyższonego ryzyka. Nie wiadomo też, ile osób do tej pory zaszczepiono.



Po oficjalnym dopuszczeniu szczepionki do sprzedaży w pierwszej kolejności trafić ma ona w Chinach do pracowników sektora transportu i usług oraz sprzedawców na tragach z żywnością.



Chińskie szczepionki uzyskały zgody na testy kliniczne także poza Chinami, m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Argentynie, Brazylii i Rosji.

Wuhan zapomina o koronawirusie 1 / 4 Wuhan Maya Beach Water Park wypełniony był festiwalowiczami w strojach kąpielowych, bawiącymi się w rytmie muzyki tanecznej, czy to w wodzie, czy na dmuchanych materacach. Źródło: AFP Autor: STR udostępnij

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców