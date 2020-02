1770 osób zmarło w Chinach w wyniku zarażenia koronawirusem - podała Narodowa Komisja Zdrowia w Pekinie. W całych Chinach odnotowano ponad 70,5 tys. przypadków zakażenia patogenem, większość w prowincji Hubei, będącej epicentrum epidemii. Jak informują chińskie władze, stale maleje liczba nowych zarażeń poza tą prowincją.

Zdjęcie W Chinach zakażonych wirusem jest ponad 68,5 tys. osób /STRINGER /PAP/EPA

Nie zmniejsza się jednak liczba nowych zarażeń w prowincji Hubei, gdzie większość miasta objęta jest kwarantanną.

Zamknięta osiedla, zakaz wychodzenia z domów

W stolicy prowincji - Wuhanie - mieszkańcy 11-milionowego miasta mają obowiązek codziennego zgłaszania informacji o pomiarze temperatury ciała.

Zamknięte są osiedla, a ich mieszkańcy raz na dwa dni mogą wyjść z domów w celu zrobienia zakupów. Chińskie władze chcą w ten sposób ograniczyć możliwość dalszego rozwlekania wirusa po Chinach.

Dwutygodniowa kwarantanna

Ze względu na epidemię w Państwie Środka po tradycyjnych świętach noworocznych wciąż nie doszło do szczytu powrotów Chińczyków do swoich miejsc pracy. Z tego powodu władze Pekinu nakazały, aby każda osoba przybywająca do chińskiej stolicy w najbliższym czasie poddana była dwutygodniowej kwarantannie.

1770 ofiar śmiertelnych

W wyniku koronawirusa w Chinach zmarło do tej pory 1770 osób. Łącznie w całym kraju odnotowano 70548 przypadków zachorowań, z czego 2048 w niedzielę - podała Narodowa Komisja Zdrowia.



Zdecydowana większość ofiar śmiertelnych pochodzi z prowincji Hubei, z której zaczął rozprzestrzeniać się wirus. W tym regionie zakażonych zostało już 58182 osób, a 1696 z nich zmarło.

Według opinii lekarzy, ponad osiem tys. pacjentów w prowincji Hubei jest w stanie ciężkim, zaś 1,7 tys. w stanie krytycznym. Obserwacją medyczna objętych jest w prowincji Hubei 71,6 tys. mieszkańców, którzy mieli bezpośredni kontakt z chorymi. Wyleczono 6,6 tys. osób.

Epidemia koronawirusa rozprzestrzeniła się na ok. 30 krajów na całym świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Niemcy, Francję, Włochy, Finlandię i USA. Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano dotąd pięć zgonów - w Japonii, Filipinach , Hongkongu, Tajwanie i Francji.