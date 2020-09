Naukowcy z Portugalii badający odporność na COVID-19 wykazali, że przeciwciała tej choroby mogą być obecne w organizmie ludzkim przez pięć miesięcy - dłużej, niż wynika z wcześniejszych badań.

Zdjęcie Pacjent chory na COVID-19 w szpitalu w Bergamo; zdj. ilustracyjne /Piero CRUCIATTI /AFP

Wnioski te, pochodzące z portugalskiego badania, opublikował m.in. lizboński portal "Observador".

Reklama

W ramach badania przeanalizowano ponad 210 pacjentów portugalskich szpitali. Naukowcy ustalili, że we krwi większości pacjentów, którzy przebyli COVID-19, przeciwciała mogą być obecne jeszcze po 150 dniach od momentu zdiagnozowania infekcji koronawirusa.

Naukowcy potwierdzili zarazem, że najkrócej trwająca obecność przeciwciał COVID-19 wynosiła 40 dni od momentu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

- Wnioski z badania na portugalskich pacjentach przedstawiono już władzom Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Niebawem zostaną opublikowane w jednym z międzynarodowych pism naukowych - poinformował szef zespołu badawczego Marc Veldhoen z Instytutu Medycyny Molekularnej, wchodzącego w skład Uniwersytetu Lizbońskiego.

Veldhoen wskazał, że w trakcie przeprowadzonego w Lizbonie badania nie udało się ustalić przyczyn "dłuższej lub krótszej obecności przeciwciał we krwi pacjentów".

Portal "Observador" przypomniał wyniki innego badania, opublikowanego na początku września w amerykańskim piśmie naukowym "New England Journal of Medicine". Wynika z niego, że przeciwciała COVID-19 występują w organizmie ludzkim przez co najmniej cztery miesiące.

Z Lizbony Marcin Zatyka