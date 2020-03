Jeden z deputowanych do Zgromadzenia Narodowego, izby niższej parlamentu Francji, jest zarażony koronawirusem - poinformowały w czwartek późnym wieczorem źródła parlamentarne.

Deputowany przebywa w szpitalu na oddziale intensywnej terapii.

Obecność koronawirusa potwierdzono także u pracownika baru z przekąskami znajdującego się terenie parlamentu. Mężczyzna został odizolowany w swoim domu. W przypadku innego pracownika baru jest podejrzenie zarażenia koronawirusem.

Wzrosła liczba ofiar

W czwartek wieczorem władze w Paryżu poinformowały, że liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 we Francji wzrosła do siedmiu, a liczba potwierdzonych zakażeń - do 423.

W wyniku choroby wywołanej koronawirusem zmarły w czwartek we Francji trzy osoby, potwierdzono też 138 nowych przypadków zakażenia. Stan 23 chorych jest bardzo ciężki.

Prezydent Emmanuel Macron w nagraniu opublikowanym w czwartek na stronie Pałacu Elizejskiego oświadczył, że przejście zachorowań w epidemię we Francji jest "nieuniknione".