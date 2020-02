Nie ma jasnych wytycznych dla lekarzy rodzinnych w sprawie koronawirusa, brakuje też podstawowego wyposażenia - maseczek i jednorazowych fartuchów - alarmuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Zdjęcie W Chinach z powodu koronawirusa zmarło 2,7 tys. osób /Elia Bianchi /PAP/EPA

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", na pierwszej linii frontu z koronawirusem znaleźli się lekarze rodzinni. Otrzymali oni ogólne wytyczne od inspekcji sanitarnej, ale nie jest do końca jasne, co mają robić, gdy w poczekalni pojawi się pacjent z podejrzeniem Covid-2019.

"Przychodnie nie muszą mieć izolatek - nie ma więc jak 'odosabniać' potencjalnego nosiciela od reszty pacjentów" - zwraca uwagę gazeta.



Nie wiadomo też, w jaki sposób należy odesłać podejrzanego chorego do szpitala zakaźnego, a takie są wytyczne. Transport medyczny, z którymi placówki mają popisane umowy, nie musi być przygotowany do przewożenia osób z chorobami zakaźnymi.



W razie podejrzenia u siebie koronawirusa, pacjent nie powinien przychodzić do przychodni, tylko skontaktować się z placówką telefonicznie, a jej pracownicy po wstępnym wywiadzie mogą skierować go do szpitala zakaźnego. "DGP" zwraca jednak uwagę na to, że pacjenci nie zawsze otrzymują właściwe wskazówki.



Dziennik informuje też, że nie wszystkie stacje transportu sanitarnego są gotowe na przewożenie pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. "Jedna ze stacji transportu sanitarnego w Wielkopolsce przyznaje, że nie mają nic - ani kombinezonów, ani maseczek. Wczoraj otrzymali informacje, że może zostanie uruchomiona rezerwa i otrzymają wyposażenie" - czytamy.



Z ustaleń "DGP" wynika, że fartuchów ochronnych i maseczek zaczyna brakować w hurtowniach.



Więcej w "Dzienniku Gazecie Prawnej".