Władze chińskiego Wuhanu, które przez ponad dwa miesiące znajdowało się niemal w całkowitej izolacji z powodu epidemii koronawirusa, zniosły częściowo ograniczenia w poruszaniu się i zaczęły usuwać bariery, oddzielające miejscowość od reszty kraju.​ Od stycznia mieszkańcy miasta nie mogli go opuszczać i zostali poddani ścisłym ograniczeniom poruszania się po ulicach.

Zdjęcie Władze Wuhan częściowo znoszą ograniczenia. /YFC /PAP/EPA

Aktualnie do miasta można już wjechać, jednak mieszkańcy nadal nie mogą go opuszczać. Od soboty do Wuhan mogą przyjeżdżać pociągi, a 8 kwietnia ma zostać ponownie otwarty port lotniczy. Wtedy też w pełni zostaną zniesione ograniczenia w poruszaniu się po mieście.

Reklama

W miejscowych szpitalach nadal przebywa ponad dwa i pół tysiąca zakażonych koronawirusem, jednak od kilku dni w mieście nie zanotowano żadnego nowego przypadku choroby.



Do tej pory w Chinach zdiagnozowano ponad 80 tysięcy zakażeń koronawirusem SARS-CoV-19, a z powodu wywołanej nim choroby zmarło ponad 3200 osób.