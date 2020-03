Dolnośląskie: Odwiedziny w szpitalach wstrzymane

Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski wstrzymał odwiedziny we wszystkich szpitalach na Dolnym Śląsku. Dodał, że to działanie prewencyjne. Jednocześnie zapowiedział, że nie ma przesłanek do odwoływania imprez masowych.

W środę na konferencji prasowej wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski poinformował, że podjął decyzję o wstrzymaniu odwiedzin we wszystkich szpitalach na Dolnym Śląsku.

"Mamy okres podwyższonego zagrożenia zachorowania na grypę. I w takiej sytuacji niektóre placówki decydują się na wstrzymywanie odwiedzin. Postanowiłem ten zakaz odwiedzin rozszerzyć na cały region, na wszystkie szpitale. To działanie prewencyjne" - powiedział wojewoda.

Obremski dodał, że choć w regionie nie ma stwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem, to decyzja o wstrzymaniu odwiedzin wynika też z chęci uspokojenia nastrojów związanych z tą chorobą.

"Do takiego stanu nie chcemy i nie możemy dopuścić"

"Jest też zalecenie dla szpitali, by częściowo ograniczyły przyjęcia i zabiegi planowe, co pozwoli przygotować więcej wolnej przestrzeni w tych placówkach, także miejsc na oddziałach intensywnej terapii, które mogłyby się okazać potrzebne w przyszłości, gdyby doszło do rozwoju epidemii" - powiedział Obremski.

Wojewoda jednak podkreślił, że ewentualne ograniczenia przyjęć i zabiegów nie będą miały znacznego czy masowego charakteru. "Nie możemy dopuścić, że mogliby ucierpieć pacjenci, którzy wymagają przyjęć i zabiegów, a z powodu ograniczenia mieliby być nieprzyjęci. Do takiego stanu nie chcemy i nie możemy dopuścić" - powiedział Obremski.

Brak przesłanek do odwoływania imprez masowych

Dodał, że nie widzi też na razie przesłanek do odwoływania imprez masowych w regionie. "Musiałyby to być duże imprezy z licznym udziałem osób z wielu krajów" - powiedział.

Pytany o zaplanowany we Wrocławiu na 27 marca mecz towarzyski pomiędzy piłkarskimi reprezentacjami narodowymi Polski i Finlandii, który prawdopodobnie może zgromadzić na trybunach komplet 40 tys. widzów z całej Polski, wojewoda odpowiedział, że jest za wcześnie, by wyrokować w takiej sprawie.

Podejrzenia koronawirusa na Dolnym Śląsku

Jak podano, utworzone przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu laboratorium przebadało już próbki od 12 osób z Dolnego Śląska oraz innych regionów i wszystkie były negatywne. W regionie jest hospitalizowanych pięć osób z podejrzeniem koronawirusa. 37 jest objętych kwarantanną lub izolacją, a 208 pozostaje pod nadzorem epidemiologicznym.