Prezydent Donald Trump powiedział we wtorek telewizji Fox News Channel, że restrykcje związane z pandemią koronawirusa zabiją więcej ludzi, niż choroba, "jeśli pozwolimy, by je kontynuowano".

Zdjęcie Donald Trump /CHRIS KLEPONIS /PAP

"Ta kuracja jest gorsza niż problem" - ocenił Trump, odnosząc się do środków zaradczych podejmowanych przez poszczególne stany i przedsiębiorstwa.

"Ludzie, wielu ludzi - w mojej opinii więcej ludzi - umrze, jeśli pozwolimy, by to kontynuowano. Nasi ludzie chcą wrócić do pracy" - dodał.

Jak ocenił niedawno dziennik "Hill", Trump i republikanie uznali epidemię koronawirusa za zagrożenie dla reelekcji prezydenta i zachowania kontroli Partii Republikańskiej nad Senatem.

"Hill" przypomniał, że dobra kondycja ekonomiczna Ameryki i wysokie notowania rynków akcji były jednym z głównych atutów kampanii wyborczej Trumpa i republikanów.

W poniedziałek prezydent powiedział, że jest przekonany, iż kryzys związany z pandemią niebawem się zakończy. "Nie pozwolimy koronawirusowi wyrządzić trwałych szkód amerykańskiej gospodarce" - podkreślił.

WHO: To może być nowe epicentrum pandemii

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podała we wtorek, że ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa w tym kraju, USA mogą szybko stać się epicentrum pandemii.

Ogólna liczba chorych na COVID-19 w USA przekroczyła we wtorek według agencji Reutera 46,1 tys. Zmarły 582 osoby.

Zdaniem ekspertów bezrobocie w Stanach Zjednoczonych już niedługo może osiągnąć dwucyfrowy poziom. Sytuacja porównywana jest do Wielkiego Kryzysu z lat 1929-1933 lub II wojny światowej.