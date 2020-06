"Pandemia na świecie nie słabnie, w różnych częściach świata różne jest jej nasilenie w zależności od lokalnych uwarunkowań. W Polsce wciąż pojawiają się nowe ogniska epidemii, a stare nie są do końca opanowane" - zauważa prezes Fundacji Instytutu Profilaktyki Zakażeń, dr Paweł Grzesiowski.

Zdjęcie Pandemia na świecie nie słabnie (na zdj. grabarze w Brazylii) /TARSO SARRAF /AFP

Z najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że od wybuchu pandemii w grudniu 2019 r. odnotowano w sumie prawie sześć mln zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, a ponad 362 tys. osób zmarło. Wyzdrowiało 2,6 mln chorych, natomiast aktywnych zakażeń, obecnie występujących, są prawie trzy mln.

W Polsce "pełzająca epidemia"

"Pandemia na świecie nie słabnie, w różnych częściach świata różne jest jej nasilenie w zależności od lokalnych uwarunkowań" - ostrzega prezes Fundacji Instytutu Profilaktyki Zakażeń, dr Paweł Grzesiowski. Przykładem jest Brazylia, gdzie ostatniej doby zarejestrowano 16,4 tys. nowych przypadków COVID-19. Wszystkich zakażeń jest już tam 514 tys., a zgonów - 29 tys.

W Polsce odnotowano dotąd ponad 23 tys. zakażeń koronawirusem oraz ponad 1 tys. zgonów, mniej niż w wieku innych krajach (jesteśmy na 35. miejscu), co udało się osiągnąć dzięki wcześnie ogłoszonej kwarantannie społecznej. Specjalista zwraca jednak uwagę, że teraz mamy "pełzającą epidemię": z dnia na dzień sytuacja się nie polepsza, natomiast wciąż rośnie liczba aktywnych przypadków.

"Od kwietnia występuje w naszym kraju mniej więcej stała liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 z okresowymi wzrostami w ogniskach epidemicznych. Wciąż jednak pojawiają się nowe ogniska epidemii, a stare nie są do końca opanowane" - podkreśla dr Grzesiowski.

Zdjęcie W Polsce wciąż pojawiają się nowe ogniska epidemii - zauważa ekspert / Fot. Piotr Dziurman/REPORTER / Reporter

Nowe wyzwanie

Najwięcej zakażeń i zgonów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest w województwach: śląskim, dolnośląskim, opolskim, mazowieckim, wielkopolskim oraz łódzkim. Najmniej z kolei w województwach: lubuskim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim i lubelskim.

Według dr Grzesiowskiego nowym wyzwaniem jest poluzowanie obostrzeń - sprawiające, że zaczynamy się przemieszczać z podobną częstotliwością, jak przed epidemią. Przemieszczają się też osoby zakażone, które nie mają objawów choroby - lub niewielkie, ale mogą zakażać inne osoby. Jednocześnie jest w naszym kraju duża cześć populacji podatna na koronawirusa SARS-CoV-2, bo dzięki kwarantannie się z nim jeszcze nie zetknęła.

Ilu faktycznie jest zakażonych koronawirusem?

Według modeli matematycznych przeprowadzonych na podstawie liczby zgonów, szacuje się, że w rzeczywistości zakażonych w naszym kraju może być ok. 180 tys. osób, przy założeniu, że śmiertelność COVID-19 wynosi u nas 0,5 proc. "Niedoszacowanie zgonów o 50 proc. powoduje, że może być to około 350 tys. przypadków, co daje prawie 1 proc. populacji" - dodaje dr Grzesiowski.

Z badań prof. Krzysztofa Pyrcia, kierownika Pracowni Wirusologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, przeprowadzonych na próbie 1000 osób wynika, że 2 proc. osób może mieć już przeciwciała IgG specyficzne dla koronawirusa. Gdyby przyjąć 2 proc. - stwierdza dr Grzesiowski - to daje około 780 tys. osób, które miały styczność z tym drobnoustrojem".

2 proc. naszej populacji, która miała kontakt z SARS-CoV-2, to zdaniem eksperta wciąż niewiele. Według epidemiologów, odporność populacyjna musi sięgać co najmniej 70 proc., by społeczeństwo było odporne na zakażenia. Takiej odporności nie osiągnął jeszcze żaden kraj na świecie.

Najtrudniejsza sytuacja wciąż w USA

Jednym z najbardziej dotkniętych epidemią regionów globu jest Nowy Jork, gdzie odnotowano dotąd ponad 376 tys. zakażeń i prawie 30 tys. zgonów. Z wstępnych danych wynika, że w Nowym Jorku może być 21 proc. osób zakażonych, a 16.7 proc. na Long Island oraz 11,7 proc. w hrabstwach Westchester oraz Rockland. W pozostałej części stanu Nowy Jork jest tylko 3,6 proc. zakażonych. Z badań na grupie trzech tys. osób wynika, że średnio zakażonych może być tam 14 proc. populacji.

"Trzeba pamiętać, że im więcej ludzi gromadzi się w jednym miejscu, szczególnie w pomieszczeniach, tym większe jest ryzyko zakażenia" - podkreśla dr Grzesiowski. Największe zagrożenie występuje w placówkach służby zdrowia, szpitalach oraz domach opieki społecznej. Pozostałe miejsca, gdzie jest najbardziej prawdopodobne, że mogą pojawić się ogniska epidemii, to przedszkola i szkoły oraz zakłady pracy, jednostki wojskowe, internaty oraz obozy dla uchodźców.

