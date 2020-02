W wyniku zarażenia się koronawirusem zmarł dyrektor największego szpitala w chińskim mieście Wuhan, gdzie znajduje się epicentrum epidemii - informuje Reuters, powołując się na chińskie media państwowe.

Zdjęcie Pracownicy szpitala w Wuhanie /STRINGER /PAP/EPA

Liu Zhiming zmarł we wtorek o godz. 10.30 czasu lokalnego (godz. 3.30 w Polsce). Był on dyrektorem szpitala w Wuchang, dzielnicy miasta Wuhan. To największa placówka w chińskim epicentrum epidemii.

Jak zauważa Reuters, to już drugi wybitny, chiński lekarz, który uległ patogenowi.

Wcześniej, w wyniku zarażenia koronawirusem, zmarł okulista Li Wenliang z Wuhanu, który w grudniu ostrzegał kolegów po fachu przed epidemią, ale został wówczas pouczony przez policję, by "nie rozpowszechniać plotek".