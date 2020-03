Dyrektor WHO: To największy kryzys zdrowia publicznego naszej epoki

Dyrektor europejskiego oddziału Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Hans Kluge wezwał we wtorek wszystkie państwa kontynentu do podjęcia jak najbardziej radykalnych działań, aby powstrzymać pandemię nowego koronawirusa. Zalecił też intensyfikacje testów.

Zdjęcie Hans Kluge /ALBERTO PIZZOLI /AFP

"Europa jest epicentrum tej pandemii i każdy kraj, bez wyjątku, musi podjąć jak najodważniejsze działania, aby zatrzymać lub spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa" - powiedział Kluge podczas konferencji prasowej w Kopenhadze.

Reklama

Zaznaczył przy tym, że w każdym kraju sytuacja jest inna, więc działania powinny być przystosowane do realiów krajowych.

Dyrektor WHO Europe wyraził przy tym zadowolenie ze zmiany podejścia władz Wielkiej Brytanii i wzmożenia działań przeciwko rozprzestrzenianiu się epidemii.

Apel w sprawie wykonywania testów

W ślad za poniedziałkowym apelem dyrektora WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, Kluge zaapelował do krajów, aby maksymalnie zwiększyły swoje wysiłki w kierunku testowania pacjentów. Według niego, testowane powinny być wszystkie osoby z podejrzeniami zakażenia koronawirusem.

Obecnie większość krajów poddaje testom głównie najciężej chorych pacjentów gotowych do hospitalizacji.

"To są bezprecedensowe czasy"

"To jest największy kryzys zdrowia publicznego naszej epoki. (...) To są bezprecedensowe czasy. Ważne jest, by kraje współpracowały ze sobą, uczyły się od siebie i zharmonizowały działania" - zaznaczył Kluge.

Zdjęcie "To jest największy kryzys zdrowia publicznego naszej epoki" / MIGUEL MEDINA / AFP

Coraz więcej przypadków koronawirusa w Polsce

Coraz więcej przypadków zakażenia koronawirusem przybywa także w Polsce. Według najnowszych informacji Minisetsrtwa Zdrowia, dotychczas COVID-19 zdiagnozowano u 221 osób. Pięć osób spośród wszystkich zakażonych zmarło.

Przypomnijmy, że o pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego koronawirusem Ministerstwo Zdrowia poinformowało 4 marca. Od tego czasu liczba zakażonych cały czas rośnie.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w Polsce obowiązuje obecnie stan zagrożenia epidemicznego. Premier Mateusz Morawiecki zdecydował m.in. o ograniczeniu funkcjonowania centrów i galerii handlowych. Sklepy spożywcze oraz apteki są czynne. Inaczej działają jednak restauracje i bary - zamówienia możliwe sąjedynie na wynos lub z dowozem.