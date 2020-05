Ekspertka z WHO: Nawet pięć lat może zająć opanowanie koronawirusa

Nawet pięć lat może minąć. zanim pandemia koronawirusa zostanie opanowana – ostrzega Soumya Swaminathan, szefowa naukowców ze Światowej Organizacji Zdrowia. Wcześniej dyrektor WHO Mike Ryan mówił, że nie jest w stanie przewidzieć, kiedy zagrożenie zniknie.

Zdjęcie Soumya Swaminathan ze Światowej Organizacji Zdrowia /AFP

"Powiedziałabym, że w ciągu czterech do pięciu lat możemy kontrolować tego wirusa" - stwierdziła Swaminathan podczas cyfrowej konferencji Global Boardroom FT.

Wpływ na to, jak zaznaczyła, może mieć wiele czynników. Chodzi przede wszystkim o środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby, a także wynalezienie szczepionki. Zdaniem ekspertki z WHO, właśnie ten ostatni element, "wydaje się najlepszym rozwiązaniem" na powstrzymanie koronawirusa, choć szczepionka powinna skuteczna, bezpieczna, a także "sprawiedliwie wykorzystywana".

Pytany również o to, kiedy wirus znajdzie się pod kontrolą, Mike Ryan - który kieruje w WHO kluczowym obecnie programem ratowania zdrowia - stwierdził, że obecnie nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy choroba zniknie. Przestrzegł jednak przez łagodzeniem obostrzeń bez wprowadzenia odpowiednich środków nadzoru. Jak mówił, "nie powinniśmy czekać, czy znoszenie ograniczeń zadziałało, licząc kolejne ciała w kostnicy".

"Pierwszy raz mamy do czynienia z taką sytuacją, dlatego bardzo trudno przewidzieć, kiedy pokonamy koronawirusa" - mówił Ryan.

Odnosząc się do przewidywań Swaminathan, dyrektor WHOpowiedział trochę zaskakująco: "To, co jest dzisiaj jasne - i być może o tym wspominała Soumya - obecna liczba zarażonych jest w rzeczywistości stosunkowo niska".

Zdjęcie Koronawirus daje o sobie znać najbardziej w Stanach Zjednoczonych / AFP

Przypomnijmy, że dotychczas odnotowano na świecie ponad 4,3 miliona potwierdzonych przypadków koronawirusa, natomiast liczba ofiar śmiertelnych zbliża się do 300 tysięcy. Najwięcej z nich jest w Stanach Zjednoczonych.