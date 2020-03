Poniedziałkowe posiedzenie Sejmu ws. koronawirusa pozwoli na przekazanie rzetelnych, uczciwych i prawdziwych informacji jak najszerszej grupie obywateli - mówiła w niedzielę marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Apelowała też do polityków, by nie wykorzystywać wirusa do politycznej gry.

Zdjęcie Elżbieta Witek /Magdalena Pasiewicz /East News

W poniedziałek, o godz. 10 na dodatkowym posiedzeniu zbiera się Sejm, podczas którego rząd przedstawi informację dotyczącą nowego koronawirusa m.in. o podjętych już działaniach i dalszych zamierzeniach. O zwołanie specjalnego posiedzenia zwrócił się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek prezydent Andrzej Duda.

Marszałek Sejmu mówiła w niedzielę w TVP Info, że prezydent oczekuje, że posiedzenie to uspokoi obywateli, a także pozwoli na przekazanie informacji o stanie przygotowań na ewentualny przypadek pojawienia się koronawirusa w Polsce.

"Chodzi o to, żeby ta informacja - rzetelna, uczciwa i prawdziwa - dotarła do jak najszerszej grupy naszych obywateli. Stąd też nie Rada Gabinetowa, a właśnie otwarte posiedzenie Sejmu" - wskazywała.

"Dzisiaj, gdybym się miała założyć, to mogłabym się założyć, że już wiem, jak będzie wyglądało jutrzejsze posiedzenie Sejmu, zwłaszcza, że większość klubów opozycyjnych mocno zabiegała o to, żeby to było 15-minutowe wystąpienie, więc zastanawiam się, co może być w wystąpieniu, kiedy jeszcze żaden z tych przypadków się w Polsce nie pojawił" - oceniła Witek. Dodała, że "mimo wszystko" poniedziałkowe posiedzenie Sejmu będzie okazją do zadania przedstawicielom rządu przez posłów pytań w celu rozwiania strachu i wątpliwości związanych z koronawirusem.

"To jest wirus, który nie zna granic"

"Głos może zabrać każdy, nie to jest szkodliwe. Natomiast szkodliwe jest powielanie nieprawdziwych informacji, których pełno w intrenecie" - mówiła.

Witek zaapelowała też do polityków o spokój, rozwagę i odpowiedzialność za słowo w kontekście koronawirusa. "To jest sprawa poważna i nie można tym grać, nie można z tego zrobić problemu politycznego, bo to jest wirus, który nie zna granic, to jest wirus bez barw politycznych, może dotknąć każdego" - mówiła.

"W tej chwili najbardziej oczywiste jest to, że trzeba zachować spokój, rozsądek, odpowiedzialność i słuchać komunikatów, które są przedstawiane przez MS i GIS" - oświadczyła. "Proponowałabym, żeby nie grać politycznie tym wirusem, bo to jest niebezpieczna sprawa" - dodała.

Witek nie wykluczyła, że koronawirus będzie także jednym z tematów jej wtorkowego spotkania z przewodniczącą Izby Reprezentantów Nancy Pelosi w Waszyngtonie.