Epidemia koronawirusa. Andrzej Duda zwołuje naradę w Pałacu

Prezydent Andrzej Duda zaprosił ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa na spotkanie w poniedziałek o godz. 15.30 do Pałacu Prezydenckiego. Będzie ono dotyczyło sytuacji związanej z koronawirusem - poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Epidemia koronawirusa wybuchła w grudniu 2019 r. w Wuhanie w środkowych Chinach. Wirus, który wywołuje zapalenie płuc, przedostał się też do kilkunastu krajów świata. WHO ogłosiła, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym.

W związku z tym zaleca wszystkim państwom, by podejmowały działania powstrzymujące rozprzestrzenianie się wirusa 2019-nCoV. Chodzi m.in. o monitorowanie sytuacji, wczesne wykrywanie przypadków zakażenia i identyfikowanie osób, które mogły mieć kontakt z zainfekowaną osobą.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że wszystkie procedury rekomendowane przez WHO są wdrożone.



Poinformował też, że we współpracy z Francją organizowany jest przelot grupy około 30 Polaków chętnych do ewakuacji z Wuhan. Najpierw grupa ta zostanie przetransportowana na lotnisko we Francji, a potem od razu trafią do Polski. Według niego, do połowy przyszłego tygodnia Polacy będą w kraju.

W związku z komunikatem WHO Polskie Linie Lotnicze LOT zdecydował o tymczasowym zawieszeniu od piątku do 9 lutego rejsów do Pekinu.

