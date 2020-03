Epidemia koronawirusa. Nowe informacje. Na żywo

W Polsce potwierdzono dotychczas 17 przypadków koronawirusa. We wtorek rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o braku nowych przypadków. O 10.15 odbędzie się konferencja z udziałem premiera Mateusz Morawieckiego, szefa MZ Łukasza Szumowskiego, szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, szefa resortu nauki Jarosława Gowina oraz szefa MEN Dariusza Piontkowskiego - poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Wcześniej odbędzie się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. We wtorek zbiera się także Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.

Zdjęcie Funkcjonariusze służb granicznych podczas kontroli sanitarnej pasażerów autobusów wjeżdżających do Polski. / Andrzej Grygiel /PAP

Rząd wprowadził kontrole sanitarne i medyczne na graniach drogowych, ale także sprawdzany jest stan zdrowia podróżnych w pociągach relacji międzynarodowych oraz portach. Elementem takich kontroli jest karta pasażera i kierowcy, która ma ułatwić szybkie dotarcie do potencjalnie zarażonej osoby wirusem SARS-CoV-2.



Koronawirus. Kontrole na granicach 1 / 7 We wtorek rusza kontrola sanitarna na granicy wschodniej. "Przede wszystkim Rosja, Ukraina, Białoruś i Litwa. Tam, gdzie jesteśmy w Schengen, czyli na Litwę, będą kontrole takie jak na granicy zachodniej" - powiedział w rozmowie w TVN24 wiceszef MSWiA. Źródło: PAP Autor: Marcin Bielecki udostępnij

Poinformowała też, że badania przebywających w kwarantannie mieszkańców Rybnika, którzy mieli kontakt z chorymi, dały wynik ujemny - nie stwierdzono u nich koronawirusa. "Czekamy jeszcze tylko na jeden wynik - próbkę osoby przebywającej w innym województwie" - dodała Alina Kucharzewska.





Z kolei stan pięciorga mieszkańców woj. śląskiego z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem, leczonych na oddziale zakaźnym w Szpitalu Rejonowym im. Józefa Rostka w Raciborzu (Śląskie) jest stabilny i dobry - poinformowała we wtorek rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.





"Zakażony koronawirusem 73-letni mężczyzna, który jest hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, nadal jest w ciężkim stanie" - przekazała we wtorek rzeczniczka szpitala Urszula Małecka. Mężczyzna trafił do szpitala w piątek, zaraził się od osób z rodziny, które przyjechały do niego z USA. Bliscy pacjenta zostali objęci nadzorem służb medycznych.



W szpitalu ze stwierdzonym zakażeniem koronawirusem przebywa też 74-letnia kobieta, która jest związana rodzinnie z 73-latkiem. Jej stan - jak przekazała Małecka - jest poważny, ale stabilny.

Trzeci z pacjentów wrocławskiego szpitala to 26-latek, który jest w bardzo dobrym stanie. "Wkrótce zostaną wykonane ponowne testy, żeby wykluczyć u niego koronawirusa" - powiedziała rzeczniczka.

Z kolei narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała we wtorek o 19 przypadkach zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu doby i 17 ofiarach śmiertelnych. Oznacza to dalszy spadek, w poniedziałek informowano bowiem o 40 przypadkach zakażenia koronawirusem i 21 zgonach.





Główny inspektor sanitarny udostępnił na swojej stronie internetowej dwa wzory formularzy - dla pasażera i kierowcy w związku z zagrożeniem koronawiursem. Obowiązek wypełnienia takich kart będą mieli kierowcy przekraczający granicę Polski. Tak zgromadzone dane pozwolą na szybkie zlokalizowanie osoby, jeśli okazałoby się, że była narażony na chorobę zakaźną.



Z kolei na godz. 11 zaplanowane jest posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Posiedzenie będzie dotyczyć sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Poprzednie posiedzenie Rady odbyło się w czerwcu 2016 r. przed szczytem NATO w Warszawie.



W Kancelarii Premiera trwa posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.



Rządowy zespół zarządzania kryzysowego to organ opiniotwórczo-doradczy, w którego skład wchodzą premier oraz ministrowie: obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, spraw zagranicznych, minister koordynator służb specjalnych. Sekretarzem zespołu jest dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.





Spośród 17 zarażonych wirusem, cztery osoby są w ciężkim stanie: mężczyzna i kobieta przebywający w szpitalu we Wrocławiu, kobieta w Szczecinie i kobieta w Poznaniu.

W Polsce potwierdzono dotychczas 17 przypadków koronawirusa. W wtorek rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o braku nowych przypadków. Resort podał również, że w do tej pory przebadano 1630 próbek. W przypadku 1613 próbek wynik testu na wykrycie wirusa SARS-CoV-2 wypadł negatywnie, zaś w 17 przypadkach wykryto jego obecność.

O 9:15 rozpoczęło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzanie Kryzysowego.

Wywołujący groźne zapalenie płuc koronawirus SARS-CoV-2 pojawił się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się na ok. 90 krajów. W poniedziałek poinformowano o pierwszych przypadkach zakażenia groźnym koronawirusem w Mongolii i w Panamie.

Zdjęcie Koronawirus na świecie / INTERIA.PL





Koronawirus zabił dotąd 4 011 osób na całym świecie, w zdecydowanej większości w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia w ponad 100 krajach wzrosła do ponad 110 tys. W Europie największa epidemia ma miejsce we Włoszech, gdzie odnotowano dziewięć tys. zakażeń i 463 zgony.