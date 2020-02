Około 500 osób w Polsce jest pod obserwacją po tym, jak miały kontakt z obywatelami Chin albo wróciły z tego kraju. Z południa Francji startują właśnie nasi rodacy, którzy zostali ewakuowani z Wuhanu – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Jak zapewnił, wszelkie środki, by zapewnić Polakom bezpieczeństwo, zostały wdrożone.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /Jacek Dominski/ /Reporter

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa w związku z globalnym rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wzięli w niej udział premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Łukasz Szumowski, szef MON Mariusz Błaszczak i główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas.



Reklama

Jak przekazał Morawiecki, żaden z rodaków transportowanych do kraju z Chin nie ma objawów zakażenia wirusem korona.



- Jesteśmy gotowi na ewentualne pojawienie się koronawirusa, możemy go diagnozować w kraju - przekazał z kolei minister zdrowia Łukasz Szumowski. - W gotowości są oddziały zakaźne i służby sanitarne - dodał.



Jak poinformował, dla Polaków, którzy wracają z Wuhanu, jest przygotowany oddzielny budynek sanitarny w szpitalu wojskowym we Wrocławiu. Pacjenci mają zostać kompleksowo przebadani.



- Szpital, do którego przylecą Polacy, jest w pełni przygotowany - zapewnił zaś minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jak przekazał, na pokładzie samolotu, którym lecą Polacy z Wuhanu, są odpowiednie służby.



Ewakuacja Polaków

Dziś przed godz. 15 samolot z Polakami wracającymi z miasta Wuhan w Chinach, gdzie panuje nowy koronawirus, wylądował we Francji. Stamtąd trzydzieścioro podróżnych jest transportowanych wojskowymi samolotami do Polski.



Groźny wirus z Chin

Epidemia nowego koronawirusa wybuchła w grudniu ub. roku w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Wirus wywołuje zapalenie płuc, które może być śmiertelne. W Chinach wirusa wykryto u ok. 14 tys. osób, z czego ponad 300 zmarło.

Wirus przedostał się do wszystkich prowincji i regionów ChRL, a także do około 25 krajów świata, w tym do USA, Niemiec, Francji i Finlandii.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w czwartek, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. W związku z tym zaleca wszystkim państwom, by podejmowały działania powstrzymujące rozprzestrzenianie się wirusa 2019-nCoV. Chodzi m.in. o monitorowanie sytuacji, wczesne wykrywanie przypadków zakażenia i identyfikowanie osób, które mogły mieć kontakt z zainfekowaną osobą.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zagrożenie koronawirusem w Polsce. Komunikaty Ministerstwa Zdrowia i NIK Interia.tv