Odporność na SARS-CoV-2 w Czechach rośnie bardzo powoli. Obecnie odpornych na koronawirusa jest około 0,5 proc. populacji tego kraju - wynika z danych czeskiego ministerstwa zdrowia.

Zdjęcie Praga: Testy na obecność koronawirusa /Gabriel Kuchta /Getty Images

Są to wstępne wyniki masowych badań odporności, które rozpoczęły się w Czechach w kwietniu i zakończyły 1 maja. Testy wykonywano w Pradze, Brnie, Litomierzycach, Ołomuńcu, a także dwóch miejscowościach, w których stwierdzono liczne zachorowania na COVID-19 - Litovel i Uniczov.

Odporność buduje się bardzo powoli

Reklama

Z badań wynika, że odporność na koronawirusa w populacji Czech rośnie bardzo powoli.



Jak podaje Reuters, w sumie przebadano 26 549 osób, co czyni to badanie jednym z największych w Europie. Przeciwciała wykryto u 107 osób, co oznacza, że odporność na koronawirusa w populacji Czech wynosi około 0,5 proc.

"Wykryliśmy 107 osób z pozytywnym wynikiem testu na obecność przeciwciał COVID-19, co oznacza, że stopień odporności jest bardzo niski" - powiedział dziennikarzom Ladislav Dusek, szef czeskiego Instytutu Informacji i Statystyki Zdrowia (IHIS), cytowany przez AFP. Dodał, że "nawet w najbardziej dotkniętych koronawirusem miejscowościach, nie przekracza on 5 proc.".



Czeski resort zdrowia poinformował również, że około 27-38 proc. zarażonych osób nie wykazuje objawów COVID-19.

Według najnowszych danych w Czechach potwierdzono dotychczas 7 899 przypadków koronawirusa, 258 osób zmarło, a 4 017 zostało wyleczonych.



Luzowanie restrykcji

Republika Czeska, którą zamieszkuje 10,7 mln osób, była jednym z krajów w Europie, które najszybciej nałożyły szereg ograniczeń w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Władze kraju zamknęły przejścia graniczne, nieczynnych było też większość sklepów i restauracji, by zahamować transmisję patogenu.

Kraj obecnie stopniowo luzuje dotychczasowe restrykcje. 11 maja w Czechach mają na nowo otworzyć się szkoły. Wznowione zostanie też kursowanie międzynarodowych pociągów i autobusów. Hotele, bary i restauracje uruchomią działalność pełną parą po 25 maja.

Badania we wszystkich grupach wiekowych

Badania przeprowadzane w Czechach były dobrowolne i miały na celu ustalenie, ile osób na terenie całego kraju chorowało na COVID-19 bezobjawowo i czy w populacji rozwinęła się odporność na wirusa, a jeśli tak - w jakim stopniu.



Testom mogli poddać się przedstawiciele wszystkich grup wiekowych - od dzieci w wieku ośmiu lat, aż po seniorów. Każda zainteresowana osoba musiała wypełnić specjalną ankietę, która dotyczyła zagranicznych podróży od stycznia, miejscu i charakteru pracy, warunków mieszkaniowych, samopoczucia i ewentualnych kontaktów z osobami chorymi na COVID-19.



Osoby badane nie mogły mieć żadnych widocznych objawów zarażenia koronawirusem. Najpierw przeszły testy krwi, a jeżeli wynik był pozytywny - pobierano od nich wymazy z gardła i nosa do dalszej analizy.

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców