We Francji łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła w środę do 17 167, spośród których 6524 osoby zmarły w domach opieki, a 10 643 w szpitalach - poinformował przedstawiciel ministerstwa zdrowia Jerome Salomon. To o 1438 zgonów więcej niż podawano we wtorek.

Zdjęcie Jerome Salomon /AFP

Salomon tłumaczył gwałtowny wzrost liczby zgonów - o ponad 1,4 tys. w stosunku do wtorkowego bilansu - "nadrabianiem zaległości" w przysyłanych danych do resortu zdrowia.

Francja jest czwartym krajem - po Włoszech, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych - w którym liczba zmarłych na COVID-19 przekroczyła 15 tysięcy.