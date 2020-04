Francja: Zapowiedź otwarcia szkół. Rodzice mają wątpliwości

We Francji wiele polemik wywołało poniedziałkowe, niemal półgodzinne wystąpienie telewizyjne prezydenta. Liczne znaki zapytania związane są z poszczególnymi punktami planu Emmanuela Macrona dotyczącego stanu państwa po wygaśnięciu kwarantanny.

Najwięcej wątpliwości wzbudziły słowa Emmanuela Macrona dotyczące powrotu uczniów do szkoły. Prezydent zapowiedział otwarcie żłobków i szkół wszystkich szczebli, aż po licealne. Przyznał, że dla niego jest to sprawa priorytetowa, bo uważa, że obecna sytuacja zwiększa nierówności.

Wiele dzieci z uboższych dzielnic czy ze wsi nie ma szans na kontynuowanie nauki na odległość ze względu na dostęp do komputerów i internetu. W mniejszym stopniu także mogą liczyć na pomoc ze strony rodziców. Otwarcie szkół tego szczebla podyktowane jest chęcią stworzenia rodzicom warunków do powrotu do pracy. Dlatego uczelnie ruszą z nauką znacznie później.

Rodzice i nauczyciele mają wątpliwości co do tego, czy małe dzieci z podstawówki i z przedszkola będą w stanie przestrzegać zasad dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego, np. odległości między sobą.

Jednocześnie premier Edouard Philippe i minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner ostrzegają, że 11 maja to wciąż data orientacyjna. Zniesienie kwarantanny będzie zależało od rozwoju sytuacji.