Druga fala epidemii koronawirusa zaatakowała już niektóre państwa - alarmuje brytyjski "The Independent".

Zdjęcie Mieszkanka Teheranu (Iran) w autousie /AFP

Podczas gdy wiele krajów znosi ograniczenia związane z epidemią, coraz głośniej artykułowane są obawy, że koronawirus wkrótce uderzy ponownie.

Jak zauważa "The Independent" drugą falę epidemii możemy już wyraźnie zaobserwować w części państw.

Tak dzieje się na przykład w Iranie. Od 30 marca do 2 maja liczba potwierdzanych przypadków dziennie spadła z 3,2 tys. do 802. Z biegiem kwietnia ta liczba zaczęła jednak z powrotem rosnąć, a 4 czerwca odnotowano rekordowe 3,6 tys. nowych zakażeń. Obecnie jest to ok. 2,5 tys. potwierdzanych przypadków dziennie - dużo więcej niż w drugiej połowie kwietnia i w pierwszej połowie maja.

Zdjęcie Krzywa nowych przypadków w Iranie / Johns Hopkins University /

W Arabii Saudyjskiej druga fala jest znacznie silniejsza od pierwszej - pierwszy szczyt przypadł 16 maja i wyniósł 2,8 tys. przypadków, natomiast 15 czerwca zanotowano aż 4,6 tys. zakażeń. Trwają jednak spory, czy sytuację w tym kraju nie należy raczej traktować jako kontynuację pierwszej fali ("dołek" wystąpił 29 maja i wyniósł 1,6 tys. przypadków).

Drugą falę epidemii odnotowano na pewno w Izraelu. Po tym jak niemal przez cały maj liczba nowych zakażeń z rzadka przekraczała 30 dziennie, obecnie notuje się ponad 200 zakażeń na dobę. Zwraca się jednak uwagę, że druga fala epidemii w Izraelu jest znacznie łagodniejsza od pierwszej - poprzedni szczyt zakażeń wyniósł 1,1 tys. przypadków 25 marca.

Zdjęcie Krzywa nowych przypadków w Izraelu / Johns Hopkins University /

Symptomy drugiej fali zaobserwowano także w Turcji - od 11 czerwca liczba nowych przypadków znów zaczęła rosnąć, jest jednak za wcześnie, by przesądzić, że druga fala tam nadeszła.

"The Independent", powołując się na dane z wyszukiwarki Google, ostrzega, że druga fala niebawem może wystąpić także w Stanach Zjednoczonych. Wzrosła tam bowiem znacznie liczba wyszukiwań fraz takich jak "objawy COVID-19" czy "testy na koronawirusa blisko mnie"; taki trend często poprzedza wzrost liczby zakażeń.

Jak zauważa "The Independent", w znacznie gorszej sytuacji są kraje, które nie osiągnęły jeszcze szczytu zakażeń pierwszej fali. Takie zjawisko obserwujemy w Meksyku czy w Indiach, gdzie liczba nowych przypadków systematycznie rośnie.



Zdjęcie Krzywa nowych przypadków w Indiach / Johns Hopkins University /

