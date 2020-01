GIS: Koronawirus z Chin jest podatny da dezynfekcję rąk mydłem

Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, co oznacza, że jest podatny na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów, czyli na przykład mydła - przypomina Główny Inspektor Sanitarny. W związku z tym specjaliści zalecają częste mycie rąk mydłem, lub odkażanie ich środkami na bazie alkoholu.

Zdjęcie Eksperci zalecają mycie rąk wodą i mydłem /imagebroker/Steffen Beuthan /Agencja FORUM

GIS zamieszcza też instrukcję, jak poprawnie myć ręce. Czynność powinna trwać nie krócej niż 30 sekund. Jednocześnie przypomina, że podróżny, który do Polski przyleci z terenów wysokiego ryzyka występowania wirusa (Azji Południowo-Wschodniej), proszony będzie o wypełnienie Karty Lokalizacyjnej Pasażera, w której wpisze kontakt i miejsce swojego pobytu.

Jeszcze w samolocie nastąpi pierwsza kontrola stanu jego zdrowia. W razie jakiegokolwiek podejrzenia, że może być on zarażony koronawirusem informacja taka zostanie przekazana lotniskowej służbie zdrowia.

Ponieważ okres wylęgania wirusa może trwać do 14 dni, najczęściej pięć do sześciu dni, podróżni proszeni są również o to, by po przylocie obserwowali swój stan zdrowia.

W razie pojawienia się gorączki powyżej 38 stopni Celsjusza, kaszlu i duszności podróżny powinien skontaktować się z lekarzem, który powie mu, jak dalej postępować.