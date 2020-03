Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróży do Chin, Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii oraz do części departamentów we Francji i do Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech w związku z zachorowaniami na COVID-19 w tych krajach.

Zdjęcie Z powodu koronawirusa GIS nie zaleca podróżowania do wielu krajów /MAXIM SHIPENKOV /PAP/EPA

Jak czytamy w wydanym komunikacie, na podstawie danych dotyczących oceny ryzyka opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, GIS nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Francji (departament Oise w Regionie Hauts-de-France, region Ile-de France, departament Górna Sabaudia w regionie Owernia-Rodan-Alpy, departament Morbihan w regionie Bretania), Niemiec (Nadrenia Północna-Westfalia) i Japonii.

W przypadku osób przebywających na terenie Niemiec, Francji i Hiszpanii zalecamy zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich.

GIS podał, że łącznie od 31 grudnia 2019 r. do 6 marca 2020 r. odnotowano 98 171 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 3 385 zgonów (3,5 proc.).

W Azji, zgodnie z danymi na piątek, najwięcej przypadków zachorowań potwierdzono w Chinach (80667), Południowej Korei (6284), Iranie (3513), Japonii (349), Singapurze (117), Kuwejcie (58), Bahrajnie (52), Malezji (50), Tajlandii (47), Tajwanie (44), Iraku (38), Zjednoczonych Emiratach Arabskich (29), Indiach (29), Izraelu (17), Wietnamie (16), Libanie (16), Omanie (16).

W Ameryce, zgodnie z danymi na piątek, najwięcej przypadków zachorowań potwierdzono, w Stanach Zjednoczonych (233), Kanadzie (45), Ekwadorze (13).

W Europie, zgodnie z danymi na piątek, najwięcej przypadków zachorowań potwierdzono we Włoszech (3858), Francji (423), Niemczech (400), Hiszpanii (261), Wielkiej Brytanii (115), Szwajcarii (87), Norwegii (86), Holandii (82), Szwecji (61), Belgii (50), Austrii (41), Islandii (35), Grecji (32), San Marino (22), Danii (20), Irlandii (13), Czechach (12), Finlandii (12), Chorwacji (10).

Zachorowania mają miejsce również w Portugalii, Słowenii, Białorusi, Rumunii, Estonii, Rosji, Węgrzech, Bośni i Hercegowinie, Monako, Luksemburgu, Ukrainie, Północnej Macedonii, Lichtensteinie, Andorze, Łotwie i Litwie.

W Polsce w środę potwierdzono pierwszy przypadek nowego koronawirusa. Pacjent, u którego go wykryto, jest hospitalizowany w Zielonej Górze; przyjechał z Niemiec. Jego stan jest dobry.

W piątek potwierdzono kolejne cztery przypadki: dwoje pacjentów przebywa w szpitalu w Szczecinie (przyjechali w Włoch), jeden w szpitalu Wrocławiu (przyleciał z Wielkiej Brytanii), jeden w szpitalu w Ostródzie (osoba ta podróżowała autokarem z Niemiec razem z mężczyzną, u którego potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce). Ich stan jest stabilny.

Jak podał GIS, według stanu na 6 marca 2020 r. zgłoszono 3 385 zgonów z: Chin (3044), Włoch (148), Iranu (107), Korei Południowej (42), Stanów Zjednoczonych Ameryki (12), Francji (7), pokładu międzynarodowego przewoźnika (Japonia) (6), Japonii (6), Hiszpanii (3), Australii (2), Iraku (2), Filipin (1), San Marino (1), Szwajcarii (1), Tajwanu (1), Tajlandii (1) i Wielkiej Brytanii (1).

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.