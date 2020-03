"Zachowanie Państwowej Powiatowej Inspektor Sanitarnej w Słubicach jest nieakceptowalne. Lubuski Inspektor Sanitarny zwrócił się do Starosty Powiatowego o natychmiastowe odwołanie Inspektora w Słubicach z zajmowanego stanowiska" - poinformował na Twitterze GIS. Chodzi wystąpienie pani inspektor podczas środowego posiedzenia gminnego sztabu kryzysowego w Cybince.

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że lubuski odział instytucji zwrócił się już o odwołanie lek. med. Jadwigii Caban-Korbas.

To reakcja na wystąpienie podczas posiedzenie gminnego sztabu kryzysowego, które odbyło się środę w Urzędzie Miejskim Cybinki, w związku z informacją o potwierdzeniu pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem u pacjenta hospitalizowanego w Zielonej Górze, pochodzącego właśnie z Cybinki.

W trakcie posiedzenia przemawiała Jadwiga Caban-Korbas. Pani inspektor dość szczegółowo wypowiadała się o relacjach zakażonego koronawirusem mężczyzny z żoną.

"Żona tego pana, z którą ten pan jest w separacji i syn tej pani z pierwszego małżeństwa, tej żony, bo nie wiem czy już określać ją byłą żonę, czy żonę, z którą jest w separacji? Państwo na szczęście mieszkają w jednym wprawdzie domu, ale w dwóch odrębnych mieszkaniach" - mówiła.

Ponadto zapewniała: "Panujemy teraz nad wszystkimi kontaktami, z którymi ewentualnie ten pan mógł się spotykać. Mam informację od niego, że w Cybince nie spotykał się z nikim. Ale mam do ogarnięcia autokar, którym on wracał. (...)Nie do końca sprawa jest jasna, bo pacjent twierdzi, że po pierwsze, jak wsiadał, to nie miał żadnego kaszlu. Usiadł z tyłu. Za nim siedziała tylko jedna pani. Pół autokaru kaszlało. A on jeszcze przed tym wyjazdem do Niemiec leczył się z powodu zatok, więc już ten jego organizm był osłabiony. Ja nie wiem, kto kogo poczęstował i czym".

"Gdybym go zlekceważyła, to by nie żył"

"Mogę być dumna z faktu, że człowieka nie zlekceważyłam, tak jak ci moi koledzy w Krotoszynie. Że człowiek żyje, bo gdybym go zlekceważyła, to do wieczora by nie żył. Dobrze, że mi pan minister podziękował, cieszę się bardzo" - stwierdziła.

Dawała też rady, co robić, by nie doszło do kolejnych zakażeń: "Nie całujcie się z nikim, kto wykazuje objawy infekcyjne i nie jest mężem. A nawet może i z mężem też nie, bo po co chłopa zarazić".

W trakcie wystąpienie poinformowała też, że poprosiła o pomoc policję, na wypadek "gdyby miała jakichś filozofów, którzy nie chcą się tej kwarantannie poddać". "Zwiewają albo coś - jak ten dziadek w tych Włoszech. Ale proszę państwa, nie ma się co dziwić, przy niedotlenionym mózgu pacjenci zachowują się różnie. To nie jest ich wina" - mówiła.

Fragmenty wypowiedzi Caban-Korbas opublikowała na swoim Facebooku lokalna telewizja internetowa.



