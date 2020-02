Gwałtowny wzrost liczby zarażeń koronawirusem we Włoszech. Jak wygląda sytuacja?

W poniedziałek rano we Włoszech poinformowano o czwartej osobie, która zmarła z powodu koronawirusa. W całym kraju stwierdzono ponad 200 przypadków zarażeń, w tym ponad 160 w samej Lombardii, graniczącej ze Szwajcarią. Włochów ogarnia strach przed śmiercionośnym wirusem, a ceny masek i płynów do dezynfekcji w niewiarygodnym tempie szybują w górę. We wtorek do Włoch ma udać się misja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Czwarta ofiara śmiertelna koronawirusa to 84-letni mężczyzna z położonego w Lombardii Bergamo.

Wcześniej w mieście Crema z powodu koronawiusa zmarł pacjent cierpiący na raka. Drugi zgon odnotowano w szpitalu w Codogno, koło miasta Lodi, w Lombardii. Zmarła tam 75-letnia kobieta.

W weekend media informowały, że źródłem większości zachorowań w tej części Włoch może być 40-letni menedżer firmy, który wrócił w ostatnim czasie z Chin. Wirusem zaraził się jego kolega, 38-latek, z którym spotkał się na kolacji. W czwartek mężczyzna ten zgłosił się w ciężkim stanie na pogotowie w Codogno, które stało się jednym z centrów szerzenia się wirusa. Zachorowało także kilku lekarzy z tamtejszego szpitala.

Pierwszą ofiarą śmiertelną koronawirusa był 78-letni Włoch z Veneto. Mężczyzna zmarł w piątek wieczorem. Do szpitala trafił 10 dni wcześniej. Nigdy nie był w Chinach, gdzie panuje epidemia.

Gwałtowny wzrost zarażeń. "To dziwne"

Liczba nowych przypadków koronawirusa szybko rośnie. Jeszcze w piątek władze Lombardii informowały o 16 zrażonych osobach. Tymczasem najnowszy poniedziałkowy bilans mówi już o 165 przypadkach - w samej Lomabrdii i ponad 200 - w całych Włoszech.

Szef władz regionu Lombardia Attilio Fontana powiedział telewizji RAI, że nie wiadomo, dlaczego właśnie w tej części kraju jest najwięcej zachorowań.

"Nikt nie rozumie, dlaczego ma to miejsce w tym rejonie. Odkąd odkryliśmy pierwszy przypadek nie popełniono błędów" - oświadczył Fontana. Przyznał, że "dziwne" wydaje mu się tak szybkie rozprzestrzenianie się wirusa.

Unia zaniepokojona sytuacją

"Śledziliśmy sytuację we Włoszech w ten weekend bardzo dokładnie. Wydarzenia we Włoszech pokazują, jak szybko może zmienić się sytuacja. Ta sytuacja niepokoi i pokazuje, jak ważne jest, żeby kraje członkowskie były przygotowane na podobną sytuację" - powiedziała w Brukseli unijna komisarz dz. zdrowia Stella Kyriakides. Dodała, że jest w kontakcie z przedstawicielami włoskich władz.

Kyriakides zauważyła, że ewentualne wprowadzanie ograniczeń na podróże w strefie Schengen powinno być proporcjonalne i skoordynowane między państwami UE.

"Jak dotąd Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleciła nałożenia ograniczeń na podróże i handel" - podkreśliła dodając, że specjalna misja WHO uda się we wtorek do Włoch, aby ocenić sytuację.

Ceny wyższe nawet o 1700 proc.

Strach przed śmiercionośnym kładzie się cieniem głownie na mieszkańcach północnej części Włoch. W niewiarygodnym tempie rosną ceny środków dezynfekcyjnych oraz maseczek ochronnych. Trzeba za nie zapłacić nawet 1700 proc. więcej.

O podwyżkach alarmuje konsumenckie stowarzyszenie Codacons. Jego działacze przygotowali zawiadomienie do prokuratury i Gwardii Finansowej w związku z licznymi przypadkami spekulacji. Ceny gwałtownie rosną głównie w internecie, ponieważ produktów zaczyna brakować w sklepach.

"Haniebne" wzbogacanie się na strachu

"Produkty związane z kryzysem z koronawirusem w tle osiągają astronomiczne ceny" - powiedział prezes Codacons Carlo Rienzi, cytowany przez media. Podał przykład popularnego płynu do dezynfekcji rąk, który w sklepie kosztuje 3 euro. W sieci osiąga zaś w tych dniach cenę ponad 22 euro, co oznacza podwyżkę o 650 proc. Jeszcze bardziej zdrożały zwykłe maseczki ochronne. Przed obecnym rozwojem choroby sprzedawane były w cenie 10 eurocentów za sztukę, teraz kosztują prawie 1,80 euro.

Rekordowej sumy 189 euro żądają internetowi sprzedawcy za specjalne maseczki z zaworkiem, reklamowane jako "doskonałe przeciwko koronawirusowi".

"To haniebna spekulacja, której celem jest to, aby wzbogacać się na strachu ludzi" - oświadczył prezes organizacji obrony praw konsumentów. We wniosku domaga się zamknięcia stron oferujących produkty po takich zawyżonych cenach.

Skrócone imprezy, zamknięte muzea

Z powodu szerzenia się koronawirusa w niedzielę na północy Włoch w Wenecji zamknięty został teatr La Fenice. Wcześniej ogłoszono zaś, że zawieszone zostaną wszystkie spektakle w mediolańskiej La Scali.

W związku z kryzysem w Wenecji zamknięte będą też wszystkie muzea - postanowiły władze miejskie, realizując rozporządzenie władz regionalnych i włoskiego Ministerstwa Zdrowia w sprawie kroków prewencyjnych.

Nadzwyczajna dezynsekcja tramwajów wodnych i autobusów

Ponadto zarząd miasta postanowił, że zostanie przeprowadzona nadzwyczajna dezynsekcja tramwajów wodnych i autobusów. O północy z niedzieli na poniedziałek zakończy się wenecki karnawał, który z powodu wirusa został skrócony o dwa dni.

Katolicki patriarchat Wenecji podjął w niedzielę decyzję o odwołaniu wszystkich mszy w mieście w związku z szerzeniem się koronawirusa. Odwołano również msze w Środę Popielcową.

Symbole Mediolanu nieczynne

Z kolei w Mediolanie zamknięte będą symbole miasta: słynna mediolańska katedra, Pinakoteka Brera, a także La Scala. W ciągu 242 lat swego istnienia ten słynny teatr operowy był zamykany tylko sześć razy - zauważyły włoskie media. Powodem przerw w działalności La Scali było ogłoszenie żałoby czy problemy ekonomiczne.

Epidemia koronawirusa rozprzestrzeniła się na 25 krajów i terytoriów na świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Włochy, Niemcy, Francję i Finlandię, a także - USA. Poza Chinami kontynentalnymi zanotowano dotąd 26 zgonów - osiem w Iranie, siedem w Korei Płd., trzy w Japonii i trzy we Włoszech, dwa w Hongkongu, po jednym na Filipinach, na Tajwanie i we Francji.

Liczba nowych przypadków koronawirusa i zgonów jest na bieżąco monitorowana i nanoszona na mapę. Znajdziesz ją tutaj