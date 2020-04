Historyk: Przepustki z czasów epidemii dżumy w XVIII w. podobne do obecnych

Francuski historyk dr Jeremie Ferrer-Bartomeu opublikował na Twitterze zdjęcie przepustki z XVIII w., która pozwalała na przemieszczanie się między francuskimi miastami w czasie epidemii dżumy. Zauważył, że jest podobna do atestacji obowiązujących w czasie epidemii COVID-19.

Dokument z 4 listopada 1720 r. został sporządzony na południu Francji, gdzie panowała epidemia dżumy, zwana dżumą marsylską, która zabiła około 100 tys. osób.

Reklama

"To jedna z ostatnich bardzo dużych epidemii we Francji, z wyjątkiem późniejszej grypy hiszpańskiej" - podkreślił dr Ferrer-Bartomeu, pracownik naukowy szwajcarskiego Uniwersytetu Neuchatel cytowany przez stację BFM TV.

XVIII-wieczny dokument upoważnia 28-letniego Alexandre'a Coulomba, "przeciętnego rozmiaru o brązowych włosach", do opuszczenia Remoulins i do przejazdu do Blauzac. Przepustkę wystawił sędzia konsul Fabre, który uprasza, aby umożliwić mężczyźnie swobodny przejazd. Oba miasta znajdują się w regionie Oksytania.

Ferrer-Bartomeu podkreślił, że dokładność informacji na temat właściciela przepustki można wytłumaczyć potrzebą dokładnej identyfikacji osób podróżujących w czasie epidemii dżumy.

Współczesne atestacje bardzo podobne

Historyk wyjaśnił, że ówczesne władze surowo karały za łamanie zakazów przemieszczania się, a cudzoziemcy czy przybysze z innych miast podróżujący w czasie epidemii byli narażeni na niebezpieczeństwo ze strony ludności obawiającej się rozprzestrzeniania zarazy.

Współczesne atestacje elektroniczne lub papierowe, które we Francji musi posiadać każdy, kto chce wyjść z domu, zawierają: dane osoby wychodzącej, godzinę i datę wyjścia oraz cel przemieszczania się.

Obowiązują od 17 marca, tj. od początku trwającej we Francji narodowej kwarantanny.

Z Paryża Katarzyna Stańko