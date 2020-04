W ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło w Hiszpanii 565 osób. Tym samym łączna liczba zgonów wskutek zakażenia koronawirusem zwiększyła się do 20 043 – poinformowało w sobotę hiszpańskie ministerstwo zdrowia.

Zdjęcie Pacjenci na intensywnej terapii w jednej z klinik w Madrycie /AFP

W popołudniowym komunikacie ministerstwo podało także, że pomiędzy piątkiem a sobotą nastąpił wzrost zakażeń koronawirusem o kolejne 3658 przypadków, co zwiększyło bilans ogólny do do 191 724.



Zgodnie z danymi resortu w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano zwiększenie dynamiki nowych zgonów oraz tendencję spadkową w sferze zakażeń koronawirusem.



W piątek resort informował o dobowym wzroście zgonów o 348 i zwiększeniu przypadków zakażeń o 5252.



Media w Hiszpanii przypominają, że w piątkowe dane dotyczące ofiar koronawirusa były korygowane przez ministerstwo zdrowia, co jego przedstawiciele tłumaczyli zmianą systemu liczenia zgonów i zachorowań na COVID-19.



W piątek główny epidemiolog kraju Fernando Simon wyjaśnił podczas konferencji w Madrycie, że ministerstwo uwzględniło w dobowym bilansie statystyki rządów kilku wspólnot autonomicznych, co wymusiło korektę ogólnych danych dotyczących ofiar epidemii.



Dziennik "El Mundo, wskazując w sobotę na chaos w statystykach hiszpańskiego resortu zdrowia przypomina, że wśród regionów kontestujących rządowe dane są dwie wspólnoty o największej liczbie zmarłych z powodu SARS-CoV-2, czyli Madryt i Katalonia.



"Liczby podawane przez ministerstwo zawierają jedynie zgony osób, które zmarły w szpitalach" - wyjaśnił madrycki dziennik. Oznacza to, że obraz zgonów wywołanych przez koronawirusa nie jest pełny.



Z opublikowanych w sobotę przez resort zdrowia statystyk wynika, że od końca stycznia, kiedy w Hiszpanii odnotowano pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem, w całym kraju zostały wyleczone 74 662 osoby.