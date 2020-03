Hiszpania: Zamiast "po kasę" idą do dziadków "z kasą"

Zwyczaj udawania się przez młodzież do dziadków "po kasę", ma się nijak do praktyk stosowanych przez młodych mieszkańców hiszpańskiej gminy Fuenlabrada, pomagających podczas pandemii. Wolontariusze odwiedzają tam codziennie seniorów, przynosząc im pieniądze w kasetce.

Zdjęcie Od połowy marca opuszczanie domu w Hiszpanii jest możliwe tylko w przypadku wyjścia do pracy, sklepu, apteki lub banku /JUAN HERRERO /PAP/EPA

Akcję w położonej w stołecznej aglomeracji gminie uruchomiono z inicjatywy władz Kulturalnego Stowarzyszenia Seniorów Fuenlabrady (Acumafu).

Reklama

W związku z zamknięciem z powodu pandemii szkół, młodzi wolontariusze włączyli się chętnie w działalność organizacji zrzeszającej głównie osoby w wieku emerytalnym. W czasie licznych zachorowań na koronawirusa, młodzież pomaga członkom Acumafu pozostającym w domach.

Jak relacjonuje hiszpańska telewizja Antena 3, akcja wsparcia dla seniorów polega nie tylko na codziennym odwiedzaniu samotnie mieszkających emerytów i sprawdzaniu ich samopoczucia, ale też na przynoszeniu im gotówki.

Od połowy marca opuszczanie domu w Hiszpanii jest możliwe tylko w przypadku wyjścia do pracy, sklepu, apteki lub banku.

"Często osoby starsze potrzebują gotówki, aby wyjść do sklepu. W bankach mogą być kolejki. Dlatego postanowiliśmy im pomóc" - napisały w oświadczeniu władze stowarzyszenia Acumafu, zapewniając, że od nietypowej usługi nie pobierają dodatkowych opłat.

Gotówkę seniorom wypłaca jeden z wolontariuszy, udający się do ich domów z terminalem płatniczym i kasetką z pieniędzmi. Po wykonaniu płatności kartą kredytową na rachunek stowarzyszenia, emeryt otrzymuje do ręki równowartość kwoty w gotówce. Codziennie pobrać może do 50 euro.