Hongkong: Szkoły zamknięte do kwietnia z powodu koronawirusa

Szkoły w Hongkongu pozostaną zamknięte co najmniej do 20 kwietnia, by nie dopuścić do szerzenia się koronawirusa – poinformowały we wtorek hongkońskie władze. Wciąż rośnie liczba zachorowań na Covid-19 poza Chinami kontynentalnymi.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /JEROME FAVRE /PAP/EPA

Z powodu epidemii, szkoły podstawowe i średnie oraz przedszkola w Hongkongu nie wznowiły pracy po przerwie z okazji Chińskiego Nowego Roku, który świętowano pod koniec stycznia. Najnowsza decyzja oznacza, że uczniowie nie wrócą do szkół co najmniej do Wielkanocy.

Reklama

Wiele szkół w Hongkongu uruchomiło jednak naukę online i lekcje za pośrednictwem telekonferencji.

Sekretarz ds. edukacji Kevin Yeung zaznaczył, że pisemna część egzaminów DSE (miejscowy odpowiednik matury) rozpocznie się zgodnie z planem 27 marca. Wyniki egzaminów będą opóźnione do 15 lipca. Rząd postara się zapewnić piszącym test uczniom maseczki ochronne - przekazała publiczna stacja RTHK.

Uczniowie z Chin kontynentalnych powinni wrócić do Hongkongu co najmniej 14 dni przed egzaminem, gdyż tyle wynosi okres przymusowej kwarantanny.

W Hongkongu odnotowano jak dotąd 81 przypadków Covid-19 i dwa zgony spowodowane tą chorobą. W Chinach kontynentalnych koronawirus zabił już prawie 2,7 tys. osób. Patogen szerzy się również w innych krajach, w tym we Włoszech, Iranie i Korei Południowej.