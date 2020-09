Indyjska szczepionka przeciwko COVID-19, która znajduje się obecnie w trzeciej fazie badań klinicznych, będzie powszechnie dostępna na świecie - zapewnił w sobotę (26 września) premier Indii Narendra Modi w przemówieniu podczas 75. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

Zdjęcie Premier Indii Narendra Modi /PRAKASH SINGH /AFP

- Jako przedstawiciel kraju, który jest światowym potentatem, gdy chodzi o produkcję szczepionek, chciałbym zapewnić społeczność międzynarodową, że całe moce dostawcze indyjskiego sektora szczepionkowego zostaną użyte, by pomóc ludzkości w przezwyciężeniu tego kryzysu - zadeklarował premier rządu Indii w przesłanym nagraniu.

O tym, że Indie zamierzają podjąć w przyszłości produkcję szczepionki przeciwko COVID-19 na szeroką skalę, Modi mówił po raz pierwszy w sierpniu. W lipcu indyjska Rada ds. Badań Medycznych przekazała, że do 15 sierpnia, kiedy przypadał Dzień Niepodległości Indii, daje sobie czas na opracowanie szczepionki na koronawirusa.

Obecnie badania nad indyjską szczepionką są już w trzeciej fazie. Trwa masowe sprawdzanie skuteczności szczepionki na ochotnikach. Jeśli badania te zostaną zakończone sukcesem, a szczepionka okaże się bezpieczna i skuteczna - podkreślił w sobotę Modi - Indie pomogą państwom świata w stworzeniu odpowiedniej infrastruktury do przechowywania i realizacji dostaw, by szczepionka mogła jak najprędzej trafić do społeczeństw.

Obietnica produkcji ogólnodostępnej szczepionki przeciw Covid-19, jaką złożył w sobotę Modi, jest odpowiedzią na niedawny apel sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa o jej powszechną dostępność. We wtorek Guterres mówił, że sygnały docierające z wielu państw wskazują, że ich władze zawierają już teraz umowy, które zapewnią preferencyjne traktowanie ich własnych społeczeństw.

W marcu, gdy w Indiach, jednym z najludniejszych krajów świata, diagnozowano mniej niż 100 przypadków zakażenia koronawirusem dziennie, Modi zarządził ogólnokrajową kwarantannę. W ostatnim okresie nastąpił jednak gwałtowny przyrost zakażeń; Indie są drugim po Stanach Zjednoczonych krajem z największą liczbą zakażonych.

Ich całkowita liczba od początku epidemii wynosi obecnie 5,9 mln (przyrost o 85,3 tys. w ciągu ostatniej doby); z powodu COVID-19 zmarło łącznie 93 379 osób (przyrost o 1089 osób).